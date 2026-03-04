Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degustarea următoarei amulete, într-o seară cu tensiuni puternice

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:56, cea de-a doua ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 20.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 15% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.5 puncte de rating și 16.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.9 puncte de rating și 11.6% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.4 rating și 16% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.5puncte de rating și 13.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:42, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

A fost o seară cu mare bucurie pentru Chef Richard, care a câștigat o amuletă foarte dragă lui. Și asta pentru că tema a fost bucătărie românească reinterpretată – iar degustătorul a fost un specialist riguros, Chef Mihai Toader. Chef Orlando a urmat în clasament cu 4 puncte, tigăița de 3 puncte a ajuns la Chef Ștefan Popescu, iar Chef Alexandru Sautner a obținut doar 2 puncte.

Emoțiile nu încetează pentru Chefi întrucât în această seară degustarea preparatelor de la amuletă va fi făcută de... Maurice Munteanu, un invitat foarte greu de mulțumit, care le-a tăiat entuziasmul juraților, anunțându-și așteptările: „Este prima oară când sunt jurat la o emisiune de gătit. Aș vrea să mănânc chestii clasice. Nu vreau să se arunce nimeni în reinterpretări cosmogonice ale mălaiului. Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!”.

Și ca și când această jurizare nu era de-ajuns, Chefii vor primi din partea unui invitat surpriză anumite ingrediente incomode, care vor fi obligatoriu de inclus în rețete. Așadar, tensiunea se va simți puternic în platou. Și nu doar la amuletă, ci și la audiții, acolo unde flacăra conflictului se va aprinde după o jurizare îndelung dezbătută.

Unul dintre concurenți va provoca discuții aprinse în culise, declarând: ”Nu regret niciun moment că am avut această ieșire!”. Ce a provocat conflictul, dar și cui îi va acorda Maurice amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 3 martie 2026