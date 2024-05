Cocuța și Bogdan Boantă vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1

În ediția de astăzi, alături de Andrei Aradits vor fi Cocuța și Bogdan Boantă, care s-au bucurat de o experiență inedită: „Participarea la emisiune ne-a făcut să ne întoarcem puțin în timp, pe băncile școlii și, pentru câteva ore, ne-am simțit, din nou, elevi. Când afli formatul emisiunii, te gândești că nu are ce să fie greu, apoi, îți dai seama că memoria îți poate juca feste și că poate nu mai deții toate informațiile pe care le-ai avut cândva. Practic, a fost un test al cunoștințelor noastre de cultură generală. Ce este haios este că, aparte de toate întrebările din emisiune, cea care ne-a pus în dificultate a fost fix întrebarea de clasa I, dar, până la urmă, cu puțină răbdare, am rezolvat-o!”, s-a amuzat Cocuța, adăugând: ,,Ne-a făcut o deosebită plăcere să-i cunoaștem pe cei mici, niște copii minunați, care ne-au ajutat atunci când aveam incertitudini cu răspunsurile. Am rămas amândoi cu o mare bucurie că am cunoscut așa copii minunați, deștepți și speciali, care au niște cunoștințe fantastice. A fost o experiență minunată, chiar dacă nu am plecat cu două coronițe acasă!”.

Cum s-au descurcat cei doi în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

