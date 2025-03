Crin Antonescu, în ediția specială Observator: ’’Eu nu am renunțat, cum spun unii, la funcția de președinte sau la o iminentă câștigare a funcției prezidențiale’’

Candidatul la presedinţie a vorbit deschis despre trădările din politică și despre provocările unei alianțe politice în pragul alegerilor prezidențiale. Revenit în prim-plan după un deceniu de absență, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR a fost întrebat dacă are încredere că actualii săi susținători îi vor rămâne alături până la finalul cursei electorale sau dacă există riscul unui abandon politic, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Fostul lider liberal a rememorat destrămarea USL și momentul în care Partidul Național Liberal a decis să-l susțină pe Klaus Iohannis în cursa prezidențială, în detrimentul său.

“Eu nu am renunțat, cum spun unii, la funcția de președinte sau la o iminentă câștigare a funcției prezidențiale, nu, absolut deloc. Eu reamintesc, s-a rupt USL-ul, am luat această decizie eu, pentru că lucrurile erau destul de clare în februarie 2014. PNL trebuia să pună un candidat la președinție, am candidat eu și Iohannis, eu n-am plecat fără să dau o bătălie până la capăt. PNL l-a preferat pe domnul Iohannis, s-a văzut – cu succes chiar, electoral, cel puțin la momentul acela. Eu am încheiat un ciclu.’’

Crin Antonescu a mai recunoscut că dezamăgirea oamenilor l-a afectat, chiar dacă nu s-a considerat vinovat pentru destrămarea USL.

’’Pe mine m-a apăsat, deși n-am considerat că am vinovăția pentru asta, m-a apăsat dezamăgirea oamenilor. Am considerat că acest eșec trebuie să mi-l asum. Pentru oameni nu contează cine e de vină, contează că ai reușit sau nu ai reușit, în politică. Din punctul meu de vedere, aveam 25 de ani de politică, din acel moment mi s-a părut că nu mai am rost.

Antonescu a mai afirmat că, din punctul său de vedere, ascensiunea lui Klaus Iohannis la președinție a fost garantată de structuri din sistem, însă susținerea acestuia nu s-a menținut pe termen lung.

“Pentru mine a fost absolut evident că oamenii din sistem, din servicii, această ocultă, i-au garantat că va fi bine și până la urmă nu a fost nici pentru el. Și atunci am spus: bun, acesta a fost parcursul meu în politică, e timpul să mai fac și altceva’’.

Crin Antonescu a comentat în cadrul Observator şi rezultatele celor mai recente sondaje de opinie, care îl plasează pe locul doi, după George Simion, și cu un scor apropiat de Nicușor Dan, în contextul apropierii alegerilor prezidențiale.

„Pe aceste cifre, luându-le ca atare, finala e departe pentru toată lumea, inclusiv pentru George Simion, care pare favorit,” a declarat Crin Antonescu.

În ceea ce privește actuala coaliție PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu a subliniat că nu își pune problema unei trădări similare cu cele din trecut și că înțelegerea făcută în alianță este clară.

„Eu nu am pretenția nici de la Ciolacu, nici de la Predoiu, nici de la Hunor să-mi aducă mie voturi.” Totodată, liderul afirmă că își asumă personal această candidatură și că nu caută garanții din partea partenerilor de coaliție.

În același timp, a recunoscut că lecțiile trecutului rămân relevante pentru înțelegerea dinamicii politice actuale. A reamintit compromisurile și deciziile controversate din perioada USL, cum ar fi pactul de coabitare cu Traian Băsescu sau numirea Laurei Codruța Kovesi la conducerea DNA, insistând însă că această campanie nu este despre trecut, ci despre viitor.

„Trecutul contează pentru a înțelege ce s-a întâmplat și ce nu trebuie să se mai întâmple. Dar preocuparea mea acum este viitorul.”

