Dana Dembinski s-a alăturat distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Personajul ei vine să răstoarne echilibrul fragil din universul serialului de la Antena 1

Cea mai nouă difuzare a celui de-al treilea sezon al proiectului a adus o nouă surpriză pentru telespectori: Dana Dembinski s-a alăturat distribuției, intrând în rolul mamei Sandrei Istrate (Ada Condeescu), un personaj care promite noi începuturi, emoții profunde și dezvăluiri amețitoare. Echilibrul fragil din universul proiectului este, din nou, pus la încercare, mai ales pentru că noile episoade vor aduce intrigi care îi vor captiva pe telespectatori.

Aseară, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-au fost scrisă în ADN i-au captivat pe telespectori, producția fiind, din nou, lider de audiență, atât la nivelul publicului urban, cât şi la nivelul publicului comercial feminin urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani. Astfel, conform Kantar Media, în intervalul 20.28 – 23.24, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a înregistrat la nivelul publicului urban 5.2 puncte de rating şi 14.5% cota de piață, fiind urmat de Pro TV cu 4.9 puncte de rating şi 13.5% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, segment pe care serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.5 puncte de rating şi 17.9% cota de piață. În minutul de aur, 20.53, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Soarta personajelor continuă să fie învăluită de mister, iar destinele se scriu sub secrete care zguduie generații întregi. Călătoria către un final fericit pare din ce în ce mai dificilă, mai ales că mai sunt multe detalii pe care personajele trebuie să le descopere. Cu pași siguri, asigurându-se că liniștea va fi tulburată, în poveste a intrat aseară mama Sandrei Istrate, Mirela, despre care toată lumea știa că este decedată.

Personajul negativ are multe valențe, dar ascunde și un secret șocant, care va zgudui relația pe care o are cu fiica sa. Din cauza unor probleme cu banii, Mirela, interpretată de actrița Dana Dembinski, își face loc în universul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, unde fiecare caracter își duce propria luptă, iar fiecare episod aduce câte un nou amănunt sensibil.

“Am primit cu bucurie propunerea de a face parte din distribuția serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN din mai multe motive. Sigur, poate cel mai important este că îmi era tare dor să filmez într-un serial. Ca orice actor, iubesc să fac asta. De asemenea, mă bucur și de reîntâlnirea cu oamenii din echipă, sunt colegi vechi, alături de care am lucrat multă vreme la proiecte minunate, proiecte îndrăgite și îndelung vizionate, sub îndrumarea Ruxandrei Ion. Și, nu în ultimul rând, putem vorbi de rol, care mi-a plăcut din prima, chiar dacă este, după cum se pare, un rol negativ. Pariul este mult mai mare atunci când reușești să faci cu ajutorul unui rol negativ, un personaj viabil, un personaj pe care vrei să-l cunoști, să-l înțelegi cu toate problemele lui și pe care ajungi să-l îndrăgești, în pofida defectelor lui omenești, până la urmă.”, declară Dana Dembinski.

Dana Dembinski a absolvit Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia din Cluj, iar cariera și-a început-o ca fiind balerină la Opera Națională Română din Cluj-Napoca pentru un an. Ulterior, ea activat și la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, din Constanța, timp de 7 ani, până în 1987. Aceasta a absolvit și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, unde l-a avut profesor pe Mircea Albulescu. Din 1992, actrița joacă la Teatrul Mic din Capitală.

Printre piesele de teatru în care a jucat se numără Fazanul de Georges Feydeau, în regia lui Emil Mandric, Domnișoara Iulia de August Strindberg, în regia Lianei Ceterchi, Popcorn de Ben Elton, în regia lui Răzvan Săvescu, Lolita de Vladimir Nobokov, în regia Cătălinei Buzoianu, Jacques sau supunerea de Eugene Ionesco, în regia lui Florin Fătulescu, Noapte bună, mamă!, de Marsha Norman, în regia lui Vlad Massaci, Alex și Morris de Michael Elkin, în regia lui Gelu Colceag, Valsul câinilor de Leonid Andreev, în regia Nonei Ciobanu, Ținutul din miezul verii de Tracy Letts, în regia lui Vlad Massaci, Noaptea încurcăturilor de Oliver Goldsmith, în regia lui Petru Vutcărău, Bigamul de Ray Connely, în regia lui Ioan Cristian, Primăvara doamnei Stone la Roma de Martin Sherman, în regia Lianei Ceterchi și multe altele. În prezent, ea poate fi văzută în piese precum Ultimul bărbat de pe Pământ și Ce-și doresc femeile?, ambele în regia lui Octavian Strunilă.

Când vine vorba despre filme, aceasta a avut roluri în producții precum Șobolanii roșii, Dragoste și Apă caldă, Îngerașii, Iubire și Onoare și Aniversarea, Marți, după Crăciun, Polul Sud, Hotel de lux, Pariu cu viața, Iubire și onoare, Tanti Florica și Fetele lu' dom' Profesor.

Telespectatorii o vor putea urmări în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în fiecare joi, de la ora 20.30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹