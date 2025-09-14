Drumul Eroilor, pe șine! Concurenții Asia Express pornesc într-o cursă cu drezina

Drumul către Joker le rezervă concurenților una dintre cele mai atipice și spectaculoase misiuni ale acestui sezon: călătoria cu drezina – un vehicul improvizat, realizat dintr-o platformă de lemn montată pe șine, împinsă manual sau cu ajutorul unor motoare artizanale. Într-o zonă complet neturistică, concurenții sunt puși să transporte și să livreze produse localnicilor, însă singura cale de acces este această drezină care circulă pe o linie de cale ferată încă activă. În timp ce trenurile continuă să folosească aceeași rută, concurenții trebuie să se adapteze rapid pentru a-și îndeplini sarcina.

Tot în această etapă are loc Jocul pentru amuletă, care, de această dată, capătă forma unui spectacol de dans și muzică locală. Doar echipele calificate intră efectiv în competiție, însă toți ceilalți concurenți asistă la desfășurarea probelor și trăiesc emoțiile momentului alături de ei. Jokerul pus în joc rămâne un avantaj major în lupta pentru imunitate.

Care va fi echipa care va reuși să își asigure Jokerul și cum se vor descurca participanții într-o misiune desfășurată pe o cale ferată încă activă? Răspunsul va fi dezvăluit diseară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1.

