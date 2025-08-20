Ediție incendiară în această seară, la Insula Iubirii: se aprinde focul în vila fetelor, iar unul dintre băieți va avea parte de o șansă în premieră! Show-ul continuă să fie lider detașat de audiență.

Aseară, pentru trei dintre băieții din cupluri, Andrei, Marian și Marius, ceremonia focului a fost una care i-a pus pe gânduri. Aceștia au văzut cum femeile în care aveau atât de multă încredere s-au apropiat de ispitele masculine, ba chiar au dezvoltat și sentimente pentru ele. Care vor fi urmările? Vom vedea de aici înainte!

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost una privită, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:32, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 7.4 puncte de rating şi 32.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.3 puncte de rating şi 14.6% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.1 puncte de rating şi 18% cota de piaţă, PRO TV, postul secund având 3.7 rating şi 12.8% cota de piaţă. La nivel național, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 5.1 rating și 17.5% cotă de piață, față de locul 2, PRO TV care avea 4.4 puncte de rating și 14.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:53, aproape 1 milion de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

La nivelul întregii zile, între orele 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, cu 2.5 puncte de rating și 22.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 1.8 rating și 16.9% cotă de piață. Totodată, în intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.2 puncte de rating și 28.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.7 puncte de audiență și 17% cotă de piață.

Liniștea... e departe! În doar câteva ore, vine rândul fetelor să resimtă presiunea show-ului! Flacăra ispitei se va aprinde, iar, în vila lor și va aduce multe lacrimi! Iar în vila băieților urmează o premieră în istoria emisiunii – unul dintre ei va primi o șansă unică, iar cum va profita de ea, vom descoperi curând!

Nu ratați, în această seară, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa:Kantar Media

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile: 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada: 19 august 2025