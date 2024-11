Finala Asia Express, lider detașat de audiență. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat marele trofeu al sezonului 7 Asia Express

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:41, finala reality show-ului s-a impus ca lider detașat de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 7.2 puncte de rating și 26.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.6 puncte de rating și 20.4% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, reality show-ul înregistrând 6.8 puncte de rating și 20.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.3 puncte de rating și 16% cotă de piață. La nivel national, audiența postului Antena 1 a fost de 6.2 puncte de rating și 19.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro Tv a înregistrat 6 puncte de rating și 19.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:13, aproape 1,4 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor.

De la consacratul chestionar pe tablete și probele de scufundări și parasailing la descoperirea indiciilor prețioase dintr-o cameră de hotel, presiunea competiției a fost la cote maxime. După întrecerea cu misiuni care au testat curajul și rezistența concurenților și le-au solicitat memoria, atenția la detalii și un întreg set de calități de adevărați detectivi pentru a dezlega mistere, primii sosiți la Irina Fodor și-au trăit cu lacrimi în ochi bucuria intensă a victoriei. ”Nu-mi vine să cred că noi am câștigat Asia Express. Îi mulțumesc lui Sorin că a fost alături de mine. Am obținut această victorie împreună și a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Am învățat niște lecții de viață extrem de importante în această aventură care te face să-ți depășești limitele”, a declarat Nicolai Tand. ”Sunt extraordinar de fericit. Și eu îi mulțumesc lui Nicolai pentru că mi-a dat ocazia să fiu atât de mândru. A fost o experiență pe care nu o voi uita toată viața”, a spus Sorin Brotnei.

Alături de ei, Ioana și Mane s-au declarat împliniți și mândri că au atins performanța de a lupta în finală. ”Felicitări câștigătorilor! A fost o cursă fantastică, în urma căreia nu am nicio secundă sentimentul că nu aș fi câștigat. A fost o performanță uriașă pentru noi să ducem până la capăt Drumul Zeilor. Suntem foarte fericiți!”, a declarat Ioana State. ”Am trăit o senzație de împlinire extraordinară. N-am simțit că am pierdut ceva. Din contră! Plecăm mai puternici din Asia Express. Și le mulțumesc tuturor pentru că, de la fiecare echipă cu care am concurat, am învățat câte ceva. Și cel mai mult, evident, am învățat de la Ioana, care mi-a devenit soră aici, pe Drumul Zeilor”, a spus Mane Voicu. Incredibila aventură pe un traseu uluitor de peste 7.000 de kilometri va rămâne pentru toți o experiență de neuitat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Citește pe Antena3.ro Silviu Prigoană a fost înmormântat azi. Mesajul transmis de familia acestuia

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 12 noiembrie 2024