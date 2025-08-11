Jurații Chefi la cuțite au petrecut trei seri magice la Festivalul Summer Well, alături de fanii show-ului culinar

Devenit un amplu eveniment cultural, care atrage zeci de mii de oameni la Domeniul Știrbey, Festivalul Summer Well prilejuiește un mix fantastic de experiențe memorabile – iar anul acesta, spațiul Chefi la cuțite special amenajat pe Domeniul Știrbey le-a oferit fanilor show-ului culinar trei seri de neuitat. Cei patru jurați au pregătit live preparate după rețete create de ei: astfel, cei prezenți au avut ocazia să-i vadă în acțiune pe Chefi, dar și să deguste meniul special alcătuit pentru Summer Well. Chef Ștefan Popescu a adus la festival Rock’n’pork juicy sandwich, cu ceafă de porc, mozzarella și ceapă crocantă, Chef Orlando Zaharia a preparat sandwich-ul Puterea gustului, cu brisket afumat, ciuperci rumenite și brânză brie, Chef Richard Abou Zaki i-a încântat pe fani cu costițe de porc afumate cu fân și glazurate cu barbeque de cireșe și ulei de rucola, iar Chef Alexandru Sautner a definitivat meniul cu un desert aparte – prăjitura Baba cu înghețată de cafea și spumă de mascarpone.

Atmosfera a fost întreținută de Cătălin Rizea, talentatul MC al celor trei seri magice de la standul Chefi la cuțite, care și-a asumat cu succes acest rol în premieră. Spațiul show-ului culinar a fost unul dintre cele mai vizitate pe toată durata festivalului . Meniul extins (care a cuprins și alte preparate) de la standul Chefi la cuțite a fost pregătit de o echipă condusă de Marian Cernat, Head of Food & Beverage la Domeniul Știrbey.

Alături de Chefi s-a aflat și câștigătorul sezonului 15, Claudiu Gherguț – dar și participanți curajoși din rândul publicului, care au gătit sub îndrumarea lor. Chefii, care vor putea fi urmăriți într-un nou sezon al show-ului culinar în această toamnă la Antena 1, au lansat astfel anunțul noii serii de preselecții care tocmai a început pentru Chefi la cuțite – bucătarii cu experiență sau pasionații de gătit care își manifestă talentul culinar doar în bucătăria de acasă sunt așteptați să se înscrie pe casting.a1.ro.

