Jurații Chefi la cuțite vorbesc cu emoție despre sărbătoritele zilei de 8 martie din viețile lor. Chef Richard: „Nu-mi pot imagina viața fără mama, legătura mea cu ea este unică”

”Cea mai frumoasă lecție pe care am învățat-o de la o femeie din viața mea a fost lecția primită de la mama, de când eram mic: să fiu mereu umil, cu picioarele pe pământ. Ideea asta o port mereu în minte, chiar dacă viața mea s-a schimbat: să nu te crezi deasupra celorlalți și să încerci să-i înțelegi pe toți. Nu pot să-mi imaginez viața mea fără mama. E ceva unic între mine și ea. Și vreau să-i mulțumesc pentru că m-a lăsat să fac ceea ce simt și m-a ajutat mereu să încerc să ajung la visul meu, pentru că ea mi-a fost tot timpul aproape și a crezut în mine. Și dacă sunt acum în punctul în care am ajuns, asta este și datorită ei”, a declarat Chef Richard.

”Mama ne-a crescut singură pe mine și pe Bogdan, fratele meu. N-a avut ajutor și s-a împărțit cum a putut mai bine între serviciu și casă. Nu ne-a dădăcit foarte tare, dar eu cred că asta ne-a și ajutat în viață: ne-a făcut mai puternici. De-asta eu spun că mama este cea care m-a făcut ceea ce sunt astăzi”, a povestit Chef Ștefan.

”Mama este cea mai importantă ființă din univers. Viața merge înainte, ne îndrăgostim, ne căsătorim... Dar este altfel de dragoste. Empatia, încrederea și dragostea pe care o ai față de mamă e cu totul diferită, e unică. Eu, dacă am o suferință și i-o spun mamei mele, ea suferă odată cu mine. Atât de apropiat de mama mea am fost, sunt și voi fi. Mama mea este o femeie cu puțină școală, vine dintr-o familie cu nouă copii și a trecut prin toate greutățile vieții. La vârsta de 10 ani avea grijă de frații mai mici. Puteți, deci, să vă imaginați că tot ceea ce mama mi-a spus despre viață sunt lucruri prin care ea a trecut. Și de la ea am învățat că trebuie să fiu mereu eu însumi. De altfel, asta am făcut toată viața”, a spus Chef Orlando.

”Mama m-a educat într-un mod tradițional sănătos și pentru asta îi sunt recunoscător. Ea a avut o perioadă foarte grea și știe cât de mult o iubesc și cât am luptat ca s-o țin în viață de 11 ani. Și îi doresc cât mai mulți ani de-acum încolo. Mă emoționez foarte tare când vorbesc despre lucrurile astea, pentru că am o relație specială cu ea”, a declarat Chef Sautner.

