Juratul X Factor, Puya, îşi aminteşte despre prima sa intrare ȋn studio:  „M-a sunat tata și mi-a zis < Vino acum acasă! >”

Concurenţi remarcabili s-au prezentat ȋn faţa juraţilor X Factor, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar și pot face show la puterea X, fără ca vârsta sau stilul muzical să fie un impediment. Pentru cei mai mulţi dintre ei, scena X Factor reprezintă prima interacţiune cu publicul, astfel că trăirile lor i-au determinat pe juraţii emisiunii să îşi amintească, la rândul lor, cum a fost pentru ei prima apariţie pe o scenă, primul moment ȋn care au simţit că vor să facă muzică sau prima intrare ȋntr-un studio de ȋnregistrare.

„Îţi spun sincer, și mie mi s-a ȋntâmplat. M-am dus pentru prima oară ȋn studio să ȋnregistrez o melodie – „Până când moartea ne va despărţi”, eram cu cei de la B.U.G. Mafia și ei ȋnregistrau noaptea, când m-a sunat tata și mi-a zis < Ce faci, unde ești, vino acum acasă! >. Aveam 16 ani, mi-aduc aminte că a vorbit Caddy cu el la telefon. Dar a trebuit să ȋnchei sesiunea, m-am dus acasă și am tras din nou, a doua zi, ca să ȋl ascult pe tata. Dar apoi nu l-am mai ascultat, i-am zis că eu vreau să cânt! Asta este, s-o fi supărat, nu s-o fi supărat, dar ȋn același timp fiecare trebuie să ne trăim vieţile noastre, nu putem să ne trăim vieţile părinţilor noștri!”, a dezvăluit juratul X Factor, Puya.

Cel mai nou sezon X Factor, difuzat ȋn fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1, îi aduce la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică, într-o competiţie unică. Cei patru jurați vor încerca să descopere factorul X și să îl atragă în grupa sa, pentru a câștiga marele trofeu şi marele premiu în valoare de 100.000 de Euro.