Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!

Faimoșii și Războinicii sunt concentrați, cu fiecare zi, să demonstreze că locul lor este în competiție și că pot face față oricărei provocări. Survivor continuă de trei ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar cei de acasă trăiesc la cote înalte fiecare clipă de difuzare.

Jocul i-a adus pe Războinici, față în față, cu o premieră – victoria care a marcat prima săptămână albastră din acest sezon. Andrei Beleuț a reușit să obțină punctul decisiv și a adus o nouă masă copioasă colegilor săi de echipă. Fericirea acestora a demonstrat că au învățat să facă separarea corectă între discuțiile de pe insulă și încurajările de pe teren.

Ce a urmat a fost, însă, de neratat pentru cei de acasă! Faimoșii au dat cărțile pe față într-un Consiliu dur și încărcat de emoții, în care voturile au surprins. Larisa a fost propusă de echipă, iar Cristi Boureanu de Andreea, cea care deținea colanul de Imunitate.

Într-un Duel marcat de conflicte și cuvinte grele, Larisa a pierdut lupta, iar Adi Vasile i-a stins flacăra celei care a reușit să fie constantă în punctele aduse pentru trib.

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 23:24, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 20.0% cotă de piaţă, față de locul 2 care avea 4.5 puncte de rating și 15.1 cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.6 puncte de rating și 18.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating și 13.6% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.5 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care înregistra 6.0 puncte de rating și 15.4% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:03, peste 1.4 milioane de telespectatori erau atenți la fiecare detaliu al eliminării!

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.2 puncte de rating și 18.5 cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.8 puncte de audiență și 16.9 cotă de piață.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹