Loredana Pălănceanu a părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții care a fost lider absolut de audiență!

Survivor este locul în care imposibilul nu există, în care oamenii demonstrează că pot avea puteri nebănuite, atunci când contextul le este oferit și în care cei de acasă găsesc, constant, motive noi pentru a nu rata niciun minut. Săptămâna doisprezece s-a încheiat, aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ultimul joc al săptămânii a fost unul în care echipele au luptat cu îndârjire pentru a câștiga recompensa pusă la bătaie, însă cei care s-au impus au fost, și de această dată, Războinicii. Membrii echipei albastre au demonstrat că pierderea repetată a Imunității le-a oferit extra motivație și au reușit să-i învingă, la limită, pe Faimoși.

În ciuda victoriei, la Consiliul Tribal ei au avut decizii importante de luat! Iar acestea s-au transpus în două nominalizări: Ramona și Loredana. Ajunsă în premieră la Duel, Profa de mate s-a văzut nevoită să accepte finalul de drum pentru ea, după ce a pierdut, fără drept de apel, lupta.

Ramona merge mai departe, însă Sfânta Cincime a fost vizibil marcată de regulile competiției și de deciziile interne ale tribului. Ce va urma, rămâne de descoperit de vineri încolo!

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:35, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 21.1% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 5.2 puncte de audiență și 19.6% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.2 puncte de rating și 17.9% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.2 puncte de rating și 17.1% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.4 puncte de audiență și 14.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:09, aproape 1.4 milioane de telespectatori așteptau să afle eliminarea serii.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹