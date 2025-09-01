Mara Bănică prezintă emisiunea Spynews TV Live, de luni până joi, pe Antena Stars

Cu Spynews TV Live, serile de luni până joi devin spațiul în care poveștile reale prind viață, în direct, exact așa cum au fost trăite. Invitați de seamă, nume puternice din lumea mondenă, care au trecut prin experiențe profunde în viața personală și carieră, împărtășesc lecții de viață cu sinceritate și emoție. Mara Bănică, cu ani de experiență jurnalistică, tratează fiecare poveste într-un mod original şi creează un format unic în care subiectele mondene sunt prezentate cu dezvăluiri exclusive, fără scenarii. Spynews TV Live nu doar informează, ci oferă experiențe autentice și captivante, într-o combinație perfectă de emoție și profesionalism.

În plus, în zilele de luni şi joi, emisiunea va include o rubrică specială dedicată stilului și modei, comentată de Raluca Bădulescu, care va aduce sfaturi, analize și momente inedite din universul fashion al vedetelor.

Astfel, Mara Bănică afirmă „Emisiunea vine ca o continuare firească a succesului de care s-a bucurat acest proiect până acum, iar eu, împreună cu echipa, nu putem decât să fim bucuroşi. Timp de o oră, Spynews TV Live le va oferi telespectatorilor poveşti de viaţă spectaculoase ale vedetelor din România. Vă aştept cu nerăbdare! Diseară, live, de la 21.30, pe Antena Stars!”.

Emisiunea Spynews TV Live poate fi urmărită începând cu 1 septembrie, de luni până joi, de la 21.30, pe Antena Stars.