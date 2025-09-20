Micutzu, fascinat de un număr spectaculos în cea de-a treia ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1: „Poți fi mai uimitor decât atât?”

De obicei rezervat în declarații, Micutzu va fi cucerit în totalitate de unul dintre numere: „Sunt două lucruri care m-au impresionat în viață: Starlink-ul lui Elon Musk și spectacolul tău. Poți fi mai uimitor decât atât?”, i-a spus acesta unui concurent al cărui show de lasere a ridicat sala în picioare.

Discuțiile dintre jurați continuă și în această ediție, o concurentă devenind motiv de dispută între Mihai Bendeac și Maurice Munteanu. „Ne-a ajutat bunul Dumnezeu să scăpăm cu bine și de această jurizare a lui Maurice”, a glumit Mihai Bendeac, care i-a transmis concurentei: „Poți să asculți sfaturile stilistice ale lui Maurice, dar dacă ești o fată deșteaptă, o să mă asculți pe mine”.

În plus, spectacolul muzical va fi asigurat de două trupe care promit să ridice nivelul show-ului. „Sper din suflet ca emisiunea asta să vă propulseze acolo unde vă este locul, pentru că sunteți extraordinari”, a declarat Mihai Bendeac, emoționat de talentul lor. Sâmbătă seara, de la 20.00, la Antena 1, scena The Ticket va fi animată de momente artistice diverse: muzică live, dans, spectacole de lasere, show-uri de păpuși și numere speciale, care vor transforma seara telespectatorilor într-o experiență de neuitat.

