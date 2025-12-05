x close
O nouă logodnă la Mireasa. A treia cerere în căsătorie din acest sezon a stârnit lacrimi de bucurie în platoul de televiziune: „Orice fac, mă gândesc la tine!”

de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   20:15
Sufletele care sunt menite să fie împreună se regăsesc indiferent de obstacole. Provocările care apar în fața iubirii par mai simple atunci când se împart la doi, iar clipele frumoase au un farmec aparte, mai ales atunci când iubești chipul care îți zâmbește înapoi. Și în acest sezon, la Mireasa, unii concurenți au reușit să își construiască relații frumoase și o nouă logodnă a stârnit emoții atât în platoul de televiziune, cât și în casele fanilor care urmăresc cu sufletul la gură emisiunea, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Lavinia Ilieș și Adin Grădinaru au trăit o poveste de dragoste intensă la Mireasa. Cei doi au trecut și printr-o despărțire, însă, până la urmă, au decis să lupte unul pentru celălalt, dorindu-și să își împartă întreaga viață împreună. Aflați într-un decor idilic, cu numeroase decorațiuni de Crăciun, concurentul s-a decis să o ceară de soție pe femeia care i-a furat inima.

“Totul a fost ca un carusel. Nu mă gândeam că voi ajunge să iubesc atât de mult o persoană într-un timp atât de scurt. Am ajuns în punctul în care te am în minte în fiecare oră. Orice fac, mă gândesc la tine. Te iubesc nu doar pentru că ești tu, ci și pentru ce faci cu mine. Ți-am spus că îmi doresc o femeie care să mă înțeleagă, să mă asculte și să îmi fie alături indiferent de situație, să nu renunțe la mine niciodată. Asta ai făcut tu! Ești potrivită pentru mine, ești ce am nevoie. (...) Lavinia, vrei să fii soția mea?”, i-a spus Adin Grădinaru iubitei sale.

Vizibil emoționată, însă sigură pe dragostea pe care i-o poartă partenerului său, Lavinia a răspuns: “Da! Te iubesc!”. După ce momentul a fost văzut și de ceilalți concurenți, dar și de mama tânărului, care l-a însoțit la Mireasa, Simona Gherghe, gazda emisiunii, a anunțat: “Felicitări! S-a lăsat cu lacrimi, atât la Adin, cât și la doamna Adriana!”.

Adin Grădinaru și Lavinia Ilieș se numără printre cuplurile care își doresc să se căsătorească în finala acestui sezon, care va avea loc pe data de 19 decembrie. Denisa Dărvărescu și Cristian Rădulescu, Alex Ifrim și Florina Crețanu și Liviu Gherman și Emily Mihai sunt ceilalți concurenți care au depus actele în fața ofițerului stării civile, în vederea căsătoriei la Mireasa.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită, de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

 

Subiecte în articol: mireasa logodnă cerere in casatorie
