O nouă logodnă la Mireasa. A treia cerere în căsătorie din acest sezon a stârnit lacrimi de bucurie în platoul de televiziune: „Orice fac, mă gândesc la tine!”

Lavinia Ilieș și Adin Grădinaru au trăit o poveste de dragoste intensă la Mireasa. Cei doi au trecut și printr-o despărțire, însă, până la urmă, au decis să lupte unul pentru celălalt, dorindu-și să își împartă întreaga viață împreună. Aflați într-un decor idilic, cu numeroase decorațiuni de Crăciun, concurentul s-a decis să o ceară de soție pe femeia care i-a furat inima.

“Totul a fost ca un carusel. Nu mă gândeam că voi ajunge să iubesc atât de mult o persoană într-un timp atât de scurt. Am ajuns în punctul în care te am în minte în fiecare oră. Orice fac, mă gândesc la tine. Te iubesc nu doar pentru că ești tu, ci și pentru ce faci cu mine. Ți-am spus că îmi doresc o femeie care să mă înțeleagă, să mă asculte și să îmi fie alături indiferent de situație, să nu renunțe la mine niciodată. Asta ai făcut tu! Ești potrivită pentru mine, ești ce am nevoie. (...) Lavinia, vrei să fii soția mea?”, i-a spus Adin Grădinaru iubitei sale.

Vizibil emoționată, însă sigură pe dragostea pe care i-o poartă partenerului său, Lavinia a răspuns: “Da! Te iubesc!”. După ce momentul a fost văzut și de ceilalți concurenți, dar și de mama tânărului, care l-a însoțit la Mireasa, Simona Gherghe, gazda emisiunii, a anunțat: “Felicitări! S-a lăsat cu lacrimi, atât la Adin, cât și la doamna Adriana!”.

Adin Grădinaru și Lavinia Ilieș se numără printre cuplurile care își doresc să se căsătorească în finala acestui sezon, care va avea loc pe data de 19 decembrie. Denisa Dărvărescu și Cristian Rădulescu, Alex Ifrim și Florina Crețanu și Liviu Gherman și Emily Mihai sunt ceilalți concurenți care au depus actele în fața ofițerului stării civile, în vederea căsătoriei la Mireasa.

