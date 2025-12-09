O nouă logodnă la Mireasa. Momentul a fost plin de emoții și suspans: “Nu mai respira nimeni!”

Ea nu face zgomot, ci aduce liniște, iar armonia dintre doi oameni se simte, indiferent de obstacolele pe care le aduce viața. Mireasa reușește să construiască în fiecare sezon povești de iubire care ne fac pe toți să visăm, căci cel mai puternic sentiment se simte atât în Casa emisiunii, cât și în inimile telespectatorilor care îi urmăresc pe concurenți cu sufletul la gură. De această dată, o nouă logodnă a stârnit emoții puternice.

Alex Ifrim și Florina Crețanu au reușit să își fie alături încă de la intrarea concurentei în emisiune, iar sentimentele pe care le nutresc unul față de celălalt au înflorit sub privirile celor care îi apreciază. Astfel, tânărul și-a dorit să o ceară de soție pe cea care i-a demonstrat că poate să îi fie alături atât la bine, cât și la greu.

„Și pentru că am așteptat acest moment de foarte mult timp, vreau să te întreb o dată pentru totdeauna dacă vrei să fii soția mea.”, a spus Alex Ifrim, aflat în emisiunea XNS de la Antena Stars alături de aleasa lui. Totuși, Florina a creat un moment de suspans. Chiar dacă răspunsul a fost pozitiv, concurenta de la Mireasa a avut grijă să îi emoționeze pe toți cei care îi priveau: “Ridică-te! Îmi pare rău că trebuie să îți spun acest lucru aici, dar vreau să mă înțelegi și să îți zic că da, vreau să fiu soția ta!”

Bineînțeles, gazdele emisiunii au experimentat emoții puternice, căci nu știau care va fi următoarea mișcare a tinerei. “Dragilor, felicitări! Să fie într-un ceas bun. (...) Ne-ați ținut cu sufletul la gură!”, a transmis Andreea Frățilă, în timp ce Andrei Ștefănescu a spus: “Să fie într-un ceas bun! (...) Ne-ai zăpăcit pe toți! (...) Ideea este că nu mai respira nimeni, nici în platou, dar nici în regie. Aveam și publicitatea pregătită!”

Însoțitoarea concurentului, care este bunica sa, doamna Virginia, a urmărit cererea în căsătorie din Casa Mireasa, iar aceasta nu și-a putut stăpâni lacrimile de bucurie. Alex Ifrim și Florina Crețanu se numără printre cuplurile care își doresc să se căsătorească în finala acestui sezon, care va avea loc pe data de 19 decembrie. Adin Grădinaru și Lavinia Ilieș, Emily Mihai și Liviu Gherman și Denisa Dărvărescu și Cristian Rădulescu formează celelalte cupluri care au depus actele în fața ofițerului stării civile, în vederea căsătoriei la Mireasa.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită, de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

