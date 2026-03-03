Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Ștefan, victorios aseară. Urmează emoții uriașe la amuletă: „Ne jurizează un Chef pregătit, care are pretenții!”

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul orar 20:28 – 23:58, premiera sezonului 17 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului urban, obținând o audiență medie de 5 puncte de rating și 14.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 13.3% cotă de piață.

Diseară, urmează o amuletă grea, degustarea fiind făcută de Chef Toader, unul dintre primii Chefi din România care s-a remarcat în bucătăria neo-românească, fiind totodată inițiatorul unor proiecte culturale foarte apreciate.

„Azi ne jurizează un om care de ani de zile învață despre cultura gastronomică românească, un Chef cu adevărat pregătit”, a comentat Chef Richard Abou Zaki înaintea confruntării pentru cea de-a doua amuletă. „Sunt stresat, pentru că am aflat juratul și știu că este foarte pretențios”, a declarat și Chef Alexandru Sautner, la începutul sesiunii de gătit cu o temă potrivită invitatului: bucătărie românească reinterpretată.

De partea cealaltă, ringul audițiilor abundă în concurenți cu experiențe remarcabile – dar oare prestațiile lor se vor ridica la înălțimea așteptărilor?

Samuel Cernea le-a povestit Chefilor despre ce a însemnat să gătească la Castelul Windsor pentru familia regală a Marii Britanii: „Disciplina întâlnită la bucătăria castelului a fost la cotele cele mai înalte. Dacă erai fumător, îți schimbai tunica după fiecare pauză acordată acestui viciu. Analizele la sânge ni se făceau din două în două zile. Nu aveai voie să consumi nici alcool. Fără telefoane mobile. Și în ziua în care am întâlnit-o pe fosta Regină, cerințele au fost ca la armată: poziția drepți, mâinile la spate, nu vorbești neîntrebat. Chiar și un strănut prea puternic putea fi periculos”, a povestit Samuel.

Tot diseară intră la audiții George Mirancea, un bucătar care are în palmares și o cină specială pentru un fost cuplu hollywoodian celebru.

„Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt. S-a întâmplat la un eveniment privat, în Sandwich, Kent, acolo unde se desfășurau filmările pentru World War Z. Reguli foarte clare: un singur membru al staff-ului, eu, prezent în restaurant. Le-am gătit fructe de mare”, a dezvăluit George.

Care vor fi verdictele serii, dar și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto Antena 1

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-ul Urban

Perioada 2 martie 2026