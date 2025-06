Premieră în noul sezon de la Mireasa: două cupluri şi-au exprimat dorința să nu se căsătorească în finala show-ului. Doi concurenți au făcut anunțul după ce s-au logodit

Dragostea ne schimbă, iar cei din show au pus totul în joc pentru a întâlni marea iubire, cea care îi face să înfrunte orice provocare.

În timp ce unii au parte de un final ca în basme, alții încă speră să aibă relația la care visează. Ultimele zile aduc tensiuni, momente pasionale, lacrimi, cuvinte frumoase, dar și unele care pot să doară. Se deschid răni vechi și se trasează căi pe care concurenții pot să pășească până la adânci bătrâneți.

De un astfel de drum al vieții o să aibă parte cuplul format dintre Liliana și Teo – cei doi formează cel mai nou cuplu care s-a logodit! La întâlnirea prin care puteau sărbători o lună de relație, concurentul și-a deschis total inima și a cerut-o în căsătorie pe aleasa lui.

“Ce simt pentru tine, nu am mai simțit niciodată! Te iubesc așa cum n-am iubit pe nimeni.”, i-a spus Teo iubitei sale, care i-a răspuns cu o declarație pe măsură: “Și eu te iubesc! Ți-am zis că eu nu am mai spus asta vreodată!”.

Chiar înainte de a o cere în căsătorie, concurentul i-a propus Lilianei: “Iubita mea, să ciocnim pentru noi! Te iubesc din tot sufletul și ești tot ce vreau pe această lume! Dacă tot ai zis că vrei să dansăm la aniversarea noastră de o lună, hai să o facem!”. Nici măcar ploaia nu l-a oprit pe Teo din a duce planul până la capăt, iar, la final, până și natura l-a răsplătit pe concurent cu un curcubeu. “Tot ce am avut să îți spun am făcut-o până acum, mi-a mai rămas un singur lucru. Vrei să fii soția mea pentru tot restul vieții?”, a mai spus el.

Bineînțeles, Liliana a spus “DA!”. Cei doi se pregătesc acum pentru un nou capitol în viața lor, trasat de iubirea sinceră pe care au descoperit-o la Mireasa. Emisiunea unește suflete și oferă povești de neuitat. Cu toate acestea, deși telespectatorii s-au bucurat în momentul în care au aflat despre logodnă, concurenții şi-au exprimat dorința de a nu se căsători în cadrul marii finale.

Lucrurile au avansat, în bine, destul de repede, de la primul ’te iubesc’ pe care ni l-am spus. Cum îmi place să spun, un om poate să îți ofere tot ce ai nevoie într-un timp scurt, în timp ce altul nu poate să facă asta în ani. Nu mă gândeam atât de departe în urmă cu o lună, adică la un inel. (...) Da, știu că am buletinul expirat, mi-a expirat luna trecută. Nu m-am gândit la căsătorie, dar știam că îmi trebuie buletinul. Sunt conștientă că dacă ne căsătorim aici cu acte în regulă avem șanse la marele premiu, dar marele premiu suntem unul pentru celălalt. Nu, nu ne dorim să ne căsătorim aici!”, a dezvăluit Liliana la testimonial.

Alegerea a fost susținută și de Teo, logodnicul concurentei: “Nu ne dorim să facem ceremonia de căsătorie aici. Am discutat și în Casă, dar și în noaptea respectivă. (n.r. când s-au logodit) Știam de când am plecat de aici că nu o facem. Am spus că logodna da, dar nu și căsătoria!”

Teo și Liliana nu sunt singurul cuplu care a luat decizia de a nu se căsători la Mireasa. De asemenea, Elena și Florin au anunțat că nu o să își unească destinele în emisiune.

Reality show-ul Mireasa poate fi urmărit, de luni până vineri, de la ora 14:00, la Antena 1 și AntenaPLAY.

