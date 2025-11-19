România – San Marino, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă

România a defilat aseară cu San Marino, rezultat 7-1, în ultima etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială, însă rezultatul nu a mai contat în ierarhia finală a grupei F. După meci, Mircea Lucescu a declarat că urmează să meargă joi la tragerea la sorți a barajului, transmisă în direct de Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 14.00, unde tricolorii își vor afla adversara din semifinalele și posibilele adversare din finală.

Difuzat aseară în intervalul 21:47–23:38, meciul România – San Marino a condus detașat clasamentul audiențelor, pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, meciul a înregistrat 6.7 puncte de rating și 27.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 5.3 puncte de rating cu 21.9% cotă de piață. Și pe segmentul urban, meciul s-a situat pe primul loc, înregistrând 7.3 puncte de rating și 23.7% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 5.3 puncte de rating și 17.2% cotă de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului naţional, unde Antena 1 a ȋnregistrat 7.4 rating și 23% cotă de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.8 puncte de rating și 18% cotă de piaţă, public pe care, ȋn minutul de aur, 22:19, confruntarea România – San Marino a fost urmărită de peste 1.5 milioane de telespectatori.

România a câştigat cu 7-1 meciul de la Ploieşti cu San Marino şi încheie cu o victorie de moral preliminariile World Cup 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor merge la baraj, acolo unde posibilele adversare sunt Italia, Turcia, Ucraina şi Danemarca. Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

În 2026, Antena va acoperi primul FIFA World Cup™ cu 48 de echipe și 104 meciuri, momentul când fotbalul traversează un continent - meciuri în SUA, Canada și Mexic. În 2030, Antena va difuza în Romania Centenarul Mondial - 100 ani de FIFA World Cup™ - turneu care începe în Uruguay, Argentina, Paraguay și traversează oceanul pentru a emoționa din Spania, Portugalia și Maroc o lume întreagă!