Scenariul în care PSD ar intra la guvernare

Invitat luni seară la Observator, Sorin Grindeanu a vorbit despre felul în care vor aborda social-democraţii "negocierile" pentru noul Guvern. Președintele interimar al PSD a declarat că nu doreşte să negocieze funcţiile.

„Eu am spus de marțea trecută că noi nu negociem, fiindcă nu pretindem nimic. Noi vrem să mergem cu programe, cu proiecte, în funcție de ce se așteaptă și ce se acceptă din ceea ce propunem, după aceea venim cu partea politică. Nu vreau să negociem funcții de miniștri, de secretari de stat, de directori de agenții, de prim-ministru. Hai să vedem prima dată direcția în care mergem și după aceea găsim timp și pentru partea asta. Nu fugim de responsabilitate și nu vreau să se înțeleagă acest lucru. De fiecare dată când România a trecut prin momente sensibile, PSD a fost prezent. Am fost acolo și când România a intrat în NATO, tot PSD a fost prezent când s-au terminat negocierile la aderarea în UE, PSD a fost prezent și când am intrat în Schengen. Nu fugim de responsabilitate, dar vrem foarte bine să știm direcția în care mergem." - Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD

Sorin Grindeanu a explicat care sunt liniile roşii peste care partidul cu cea mai mare majoritate parlamentară nu ar trece în cazul în care decide să intre la guvernare.

„Eu apreciez deschiderea pe care noul președinte o are. Am înțeles și din campania electorală că dânsul își dorește o majoritate pro-europeană. Asta nu înseamnă că anumite lucruri, de care aminteam, și anume acele linii roșii, noi le putem trece așa foarte ușor. Noi nu putem să fim de acord vreodată cu nefinanțarea autorităților locale. Noi și ceilalți colegi din coaliția de guvernare – că PSD nu a guvernat singur – am fost împreună cu PNL în toată această perioadă și parțial și cu UDMR. În acești ani am finanțat foarte multe proiecte locale: PNDL sau Anghel Saligny. Sunt proiecte de care autoritățile locale au nevoie. Doi, vă spun lucruri din postura de ministru al transporturilor. Să știți că 400 de km de autostradă s-au făcut cu ajutorul unor sume importante, fie ele de la bugetul de stat, dar mai ales fonduri europene. Nu mi-aș dori ca în anii viitori să văd o reducere a investițiilor pe proiectele mari de infrastructură - e o altă linie roșie. N-aș vrea să intrăm într-o zonă prin care să reducem, prin măsuri fiscale, veniturile românilor. (…) Aceşti ani, oricât de mult se vorbeşte acum de partea negativă, în aceşti ani, veniturile românilor au crescut cel mai mult. Aproape 80% mai mult a crescut pensia medie, cu 75% mai mult salariul minim, cu peste 50% salariul mediu. Nu vreau să discutăm de reduceri de venituri.” - Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD

Președintele interminar PSD a expus și soluțiile propuse pentru reducerea deficitului bugetar.

„I-am rugat pe colegii mei din zona economică din partid și pe cei din zona financiară să pregătească un set de măsuri. Noi, cu acest set de măsuri, vom merge la Cotroceni, cu propuneri concrete și cu viziunea noastră, și i le vom prezenta președintelui. Nu reduceri de venituri pentru români – noi nu vom fi parteneri în așa ceva. Sunt lucruri câștigate de români pe care nu avem voie să le întoarcem. Și așa, cred că putem discuta, pornind de la aceste lucruri, despre măsuri. Lumea se ferește să vorbească de impozitul progresiv. Haideți să vedem, poate fi o soluție. Am rămas printre puținele țări din UE care vorbesc de cotă unică și au cotă unică. Eu nu spun că trebuie să mergem într-o direcție sau alta, dar haideți să discutăm cu argumentele pe masă, pro sau contra. Trebuie să reducem din cheltuieli, dar v-aș da și un alt răspuns. Noi am lăsat în 2019 guvernarea cu deficit în octombrie sau în noiembrie, cu deficit 2,67. La finalul anului 2020, deficitul României a fost de peste 9%, fără a se face investiții. În acești ani, în România, am ajuns și la acel deficit datorită faptului că s-au făcut cele mai mari investiții din istoria României. Și dovadă stau investițiile de la Ministerul Transporturilor. Să faci deficit care a mers, nimeni nu știe unde în acei ani, e un lucru. Să ajungi într-o zonă de deficit, făcând aproape 8% din PIB mergând în investiții, e cu totul altceva.” - Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD

