Schimb de echipe spectaculos în cel de-al doilea episod al etapei din Asia Express - Drumul Eroilor. Emisiunea a fost lider de audiență

Episodul difuzat aseară a fost lider de audiență. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 5.2 puncte de rating și 20.5% cotă de piață, în vreme ce poziția secundă a obținut 5 puncte de rating şi 19.6% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.5 puncte de rating și 16.4 % cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.4 puncte de rating și 13.1% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public din România, cu 5.1 puncte de rating și 15% cotă de piață. În minutul de aur, 21.39, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Diseară, de la ora 20.30, telespectatorii Antena 1 vor avea parte de un episod mult așteptat al celui mai intens reality show din România. Este momentul schimbului de echipe, una dintre cele mai controversate și comentate probe ale sezonului, care promite să aducă la suprafață emoții, conflicte, dar și mult umor. În această ediție, concurenții vor fi nevoiți să își continue aventura alături de parteneri complet noi, iar combinațiile rezultate vor stârni, cu siguranță, reacții dintre cele mai surprinzătoare. Mara Bănică va forma echipă cu Anda Adam, Joseph cu Alejandro, Serghei Mizil cu Gabi Tamaș, Alina Pușcău cu Dan Alexa, Ștefan Floroaica cu Cristina Postu, Carmen cu Alexandru Ion, iar Olga cu Emil Rengle.

Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei, prin misiuni cu puternică încărcătură culturală și emoțională, care le vor solicita atât rezistența fizică, cât și adaptabilitatea. Prima oprire va fi alături de una dintre miile de femei vietnameze care își transformă bicicleta într-un adevărat magazin mobil, pe care îl împing prin oraș timp de 18 ore pe zi, pentru a-și întreține familia cu doar câțiva euro câștigați zilnic. Concurenții vor trebui să facă același lucru: să adune, să încarce și să transporte o mulțime de obiecte, pe baza unei liste, pe biciclete încărcate la refuz. Doar echipele care reușesc să ducă totul la destinație fără lipsuri vor putea merge mai departe, în timp ce ceilalți vor primi penalizări.

Cea de-a doua provocare îi va duce într-un sat recunoscut pentru producerea sosului de pește – ingredient esențial pentru bucătăria și supraviețuirea vietnamezilor. Înainte să înțeleagă munca localnicilor, concurenții vor trebui să bea un shot de sos de pește, pentru a le fi testat curajul. Apoi, vor transporta, cu ajutorul unor cărucioare, trei coșuri pline cu pește proaspăt în zona de fermentare, acolo unde îi așteaptă judecătorul.

Astfel, cel de-al doilea episod din această etapă promite să aducă în fața telespectatorilor nu doar competiție și tensiune, ci și povești autentice ale oamenilor care definesc spiritul Vietnamului.

Perioada 5 octombrie 2025