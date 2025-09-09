Viorica Dăncilă, față în față cu întrebările care stârnesc curiozitatea tuturor, la testul poligraf, astăzi, în emisiunea Viața fără filtru, la Antena Stars: „despre înșelat, șpagă și adopția copilului său”

Emisiunea surprinde și de această dată prin faptul că Viorica Dăncilă a acceptat să participe la testul poligraf pentru a răspunde la unele dintre cele mai controversate întrebări puse de-a lungul timpului.

Astfel, fostul premier va discuta despre cariera sa, oferind, în același timp, detalii din viața personală, adopția copilului său fiind un subiect intens tratat de către presă.

„Viorica Dăncilă a acceptat provocarea de a participa la testul poligraf. Ea a răspuns la o serie de întrebări extrem de importante, iar răspunsurile sunt fără perdea. Fostul premier a vorbit despre înșelat, șpagă și adopția copilului său, totul la Viața fără filtru!”, declară Natalia Mateuț, gazda emisiunii.

Emisiunea Viaţa fără filtru, prezentată de Natalia Mateuţ, poate fi urmărită de la ora 13.30, de luni până vineri, pe Antena Stars și AntenaPLAY. De asemenea, fanii pot afla mai multe detalii și din edițiile show-ului Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise, difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, pe Antena Stars și AntenaPLAY.