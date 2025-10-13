Limba română: Ce înseamnă cuvântul ABNEGAȚIE

Putem spune că este expresia supremă a devoțiunii — un gest conştient de a pune binele celorlalți sau al unui ideal înaintea intereselor proprii.
Ce înseamnă «abnegație» — definiție DEX
Conform DEX și dicționarelor explicative românești, abnegație este un substantiv feminin care desemnează:
-
Devotament dus până la sacrificiu — o dedicare totală care implică renunțare la propriile dorințe sau interese, în favoarea altora.
-
Sacrificiu voluntar; renunțare la ceva scump — gestul conștient de a renunța la lucruri de valoare, în numele unui scop mai înalt.
Etimologic, cuvântul provine din francezul abnégation, care la rândul său derivă din latinescul abnegatio.
Folosiri, nuanțe și exemple
-
În contexte morale sau religioase, abnegația este apreciată ca o virtute — moartea egoismului, sacrificiul personal pentru binele comunității.
-
Termenul poate apărea și în literatură sau discurs politic, pentru a reda imaginea unei persoane care se consacră unei cauze: „a acționa cu abnegație".
-
Abnegație nu înseamnă doar renunțare involuntară, ci o alegere asumată, conștientă, în care persoana își pune voința la dispoziția unei valori superioare.
Exemple:
-
„Ea s-a dedicat cu abnegație îngrijirii bolnavilor, uitându-se rar la propriile nevoi.”
-
„Dăruirea lui a demonstrat o abnegație rar întâlnită în timpurile noastre.”