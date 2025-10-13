Limba română: Ce înseamnă cuvântul ABNEGAȚIE

Putem spune că este expresia supremă a devoțiunii — un gest conştient de a pune binele celorlalți sau al unui ideal înaintea intereselor proprii.

Ce înseamnă «abnegație» — definiție DEX

Conform DEX și dicționarelor explicative românești, abnegație este un substantiv feminin care desemnează:

Devotament dus până la sacrificiu — o dedicare totală care implică renunțare la propriile dorințe sau interese, în favoarea altora. Sacrificiu voluntar; renunțare la ceva scump — gestul conștient de a renunța la lucruri de valoare, în numele unui scop mai înalt.

Etimologic, cuvântul provine din francezul abnégation, care la rândul său derivă din latinescul abnegatio.

Folosiri, nuanțe și exemple

În contexte morale sau religioase, abnegația este apreciată ca o virtute — moartea egoismului, sacrificiul personal pentru binele comunității.

Termenul poate apărea și în literatură sau discurs politic, pentru a reda imaginea unei persoane care se consacră unei cauze: „a acționa cu abnegație".

Abnegație nu înseamnă doar renunțare involuntară, ci o alegere asumată, conștientă, în care persoana își pune voința la dispoziția unei valori superioare.

Exemple: