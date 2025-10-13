Limba română: Ce înseamnă cuvântul ABNEGAȚIE

x close
de Andreea Tiron    |    13 Oct 2025   •   21:45
Cuvântul abnegație evocă imaginea unei dăruiri profunde, a sacrificiului voluntar și a renunțării la sine în favoarea unei cauze sau a altcuiva.

Putem spune că este expresia supremă a devoțiunii — un gest conştient de a pune binele celorlalți sau al unui ideal înaintea intereselor proprii.

Ce înseamnă «abnegație» — definiție DEX

Conform DEX și dicționarelor explicative românești, abnegație este un substantiv feminin care desemnează:

  1. Devotament dus până la sacrificiu — o dedicare totală care implică renunțare la propriile dorințe sau interese, în favoarea altora. 

  2. Sacrificiu voluntar; renunțare la ceva scump — gestul conștient de a renunța la lucruri de valoare, în numele unui scop mai înalt. 

Etimologic, cuvântul provine din francezul abnégation, care la rândul său derivă din latinescul abnegatio

Folosiri, nuanțe și exemple

  • În contexte morale sau religioase, abnegația este apreciată ca o virtute — moartea egoismului, sacrificiul personal pentru binele comunității.

  • Termenul poate apărea și în literatură sau discurs politic, pentru a reda imaginea unei persoane care se consacră unei cauze: „a acționa cu abnegație”.

  • Abnegație nu înseamnă doar renunțare involuntară, ci o alegere asumată, conștientă, în care persoana își pune voința la dispoziția unei valori superioare.

Exemple:

  • „Ea s-a dedicat cu abnegație îngrijirii bolnavilor, uitându-se rar la propriile nevoi.”

  • „Dăruirea lui a demonstrat o abnegație rar întâlnită în timpurile noastre.”

