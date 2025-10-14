x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul ABREVIERE

Limba română: Ce înseamnă cuvântul ABREVIERE

de Andreea Tiron    |    14 Oct 2025   •   09:15
Limba română: Ce înseamnă cuvântul ABREVIERE

Într-o lume grăbită, în care comunicarea devine tot mai rapidă, abrevierea este una dintre cele mai utile forme de simplificare a limbajului.

O întâlnim zilnic în mesaje, documente, pe rețele sociale sau chiar în denumirile instituțiilor. Dar ce înseamnă, de fapt, acest termen și cum se folosește corect?

Definiția cuvântului „abreviere” (conform DEX)

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX),
abreviere (substantiv feminin) înseamnă:

Scoaterea unui cuvânt (sau a unui grup de cuvinte) prin una sau mai multe litere ori silabe, pentru a-l scrie sau pronunța mai scurt; formă prescurtată.”
Sursa: DEX Online / Academia Română

Etimologic, cuvântul provine din limba franceză abréviation, derivat din latinescul abbreviare, care înseamnă „a scurta”.

Sens și utilizare

Abrevierea este un procedeu lingvistic prin care un cuvânt sau o expresie este prescurtată pentru a economisi spațiu, timp sau pentru a simplifica comunicarea.
Ea se folosește frecvent în:

Tipuri de abrevieri

  1. Prescurtări grafice – păstrează doar o parte din cuvânt: str. = stradă, dl = domnul.

  2. Acronime – se formează din inițialele mai multor cuvinte: NASA, NATO, TVR.

  3. Abrevieri fonetice moderne – folosite în mediul digital: LOL, BRB, OMG.

Exemple de propoziții cu „abreviere”

  • „Abrevierea numelui instituției este ușor de reținut.”

  • „Profesorul ne-a explicat regulile de formare a abrevierilor în limba română.”

  • „În e-mailuri oficiale, abrevierile trebuie folosite cu atenție pentru a nu crea confuzii.”

Abrevierea este mai mult decât o simplă prescurtare – este o formă de eficiență lingvistică. Folosită corect, ajută la claritate și economie de expresie; folosită excesiv, poate crea ambiguitate. Ca în orice aspect al limbii, echilibrul rămâne cheia.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri