Îi dă textului un aer erudit și este ideal când vrei să descrii ceva greu de înțeles.

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, abcons înseamnă:

ABSCÓNS, -Ă, abscónși, -se, adj. (Livresc) Greu de înțeles, greu de pătruns; obscur, tainic.

Originea cuvântului

Cuvântul provine din francezul abscons, cu aceeași semnificație: „obscur, greu de înțeles”. Are rădăcini în latină, din abscondere („a ascunde”), sugerând ceva „ascuns privirii” sau „dificil de descifrat”.

Cum se folosește în vorbire

Fiind un termen livresc, apare mai ales în texte academice, eseuri, critică literară sau articole cu un stil elevat:

Exemple: „Autorul folosește un limbaj abcons, care necesită interpretare atentă.” Citește pe Antena3.ro Doi soți abia căsătoriți au ajuns la divorț pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg: Pisica ei mi-a atacat câinele „Eseul este fascinant, dar prea abcons pentru publicul larg.” „Teoriile sale, deși abconse, oferă o nouă perspectivă asupra subiectului.”



„Abcons” nu este doar un sinonim pentru „obscur” – are o nuanță mai intelectuală, mai rafinată. Alegerea lui arată un vocabular bogat și o preferință pentru subtilitate și profunzime.