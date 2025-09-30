x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Abscons”

de Andreea Tiron    |    30 Sep 2025   •   09:45
„Abscons” este unul dintre acele cuvinte mai rare, cu o sonoritate aparte, folosit mai ales în contexte academice sau literare.

Îi dă textului un aer erudit și este ideal când vrei să descrii ceva greu de înțeles.

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, abcons înseamnă:

ABSCÓNS, -Ă, abscónși, -se, adj. (Livresc) Greu de înțeles, greu de pătruns; obscur, tainic.

Originea cuvântului

Cuvântul provine din francezul abscons, cu aceeași semnificație: „obscur, greu de înțeles”. Are rădăcini în latină, din abscondere („a ascunde”), sugerând ceva „ascuns privirii” sau „dificil de descifrat”.

Cum se folosește în vorbire

Fiind un termen livresc, apare mai ales în texte academice, eseuri, critică literară sau articole cu un stil elevat:

„Abcons” nu este doar un sinonim pentru „obscur” – are o nuanță mai intelectuală, mai rafinată. Alegerea lui arată un vocabular bogat și o preferință pentru subtilitate și profunzime.

limba română
