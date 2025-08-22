Limba română: Ce înseamnă cuvântul „aluzie”?

Pentru a clarifica semnificația lui, să vedem mai întâi definiția oficială din DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):
ALÚZIE, aluzii, s. f. – Vorbă, expresie sau gest prin care se face o referire indirectă la ceva sau la cineva, fără a fi numit în mod explicit.
Cum se folosește o aluzie?
O aluzie este o formă de comunicare subtilă, indirectă, prin care cel care vorbește sugerează o idee, un fapt sau o persoană, fără a le menționa direct.
Exemple:
-
„A făcut o aluzie la greșeala colegului, fără să îi spună numele.”
-
„Discursul său conținea aluzii politice evidente.”
-
„Romanul este plin de aluzii la evenimente istorice reale.”
Tipuri de aluzii
-
Aluzie ironică – se folosește pentru a critica sau a ridiculiza pe cineva.Citește pe Antena3.roCrimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
-
Aluzie literară – face trimitere la opere sau personaje din literatură.
-
Aluzie culturală sau istorică – evocă evenimente sau figuri cunoscute.
De ce se folosesc aluziile?
-
Pentru a evita să spui lucrurile direct, mai ales când ar putea fi jignitoare.
-
Pentru a adăuga un strat de subtilitate sau inteligență discursului.
-
Pentru a testa dacă interlocutorul înțelege mesajul ascuns.
O aluzie este, așadar, o formă de exprimare indirectă, subtilă și adesea inteligentă, prin care se transmite un mesaj fără a-l spune pe față. În literatură, aluziile dau profunzime textului, iar în vorbirea de zi cu zi pot fi folosite pentru a sugera, ironiza sau a proteja sensibilitatea interlocutorului.