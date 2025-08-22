Limba română: Ce înseamnă cuvântul „aluzie”?

Pentru a clarifica semnificația lui, să vedem mai întâi definiția oficială din DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):

ALÚZIE, aluzii, s. f. – Vorbă, expresie sau gest prin care se face o referire indirectă la ceva sau la cineva, fără a fi numit în mod explicit.

Cum se folosește o aluzie?

O aluzie este o formă de comunicare subtilă, indirectă, prin care cel care vorbește sugerează o idee, un fapt sau o persoană, fără a le menționa direct.

Exemple:

„A făcut o aluzie la greșeala colegului, fără să îi spună numele.”

„Discursul său conținea aluzii politice evidente.”

„Romanul este plin de aluzii la evenimente istorice reale.”

Tipuri de aluzii

Aluzie ironică – se folosește pentru a critica sau a ridiculiza pe cineva. Aluzie literară – face trimitere la opere sau personaje din literatură. Aluzie culturală sau istorică – evocă evenimente sau figuri cunoscute.

De ce se folosesc aluziile?

Pentru a evita să spui lucrurile direct, mai ales când ar putea fi jignitoare.

Pentru a adăuga un strat de subtilitate sau inteligență discursului.

Pentru a testa dacă interlocutorul înțelege mesajul ascuns.

O aluzie este, așadar, o formă de exprimare indirectă, subtilă și adesea inteligentă, prin care se transmite un mesaj fără a-l spune pe față. În literatură, aluziile dau profunzime textului, iar în vorbirea de zi cu zi pot fi folosite pentru a sugera, ironiza sau a proteja sensibilitatea interlocutorului.