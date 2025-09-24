Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Animozitate”

Definiția din DEX
Potrivit DEX 2009, animozitate înseamnă:
ANIMOZITÁTE, animozități, s. f. 1. Dispoziție sufletească ostilă; sentimente de ură, de dușmănie față de cineva. 2. Ostilitate, vrajbă.
Originea cuvântului
Cuvântul vine din limba franceză – animosité, cu rădăcină în latinul animositas, care înseamnă „curaj, spirit combativ”, dar în timp a căpătat sensul de „ostilitate, resentiment”.
Cum se folosește în vorbire
„Animozitate” este folosit mai ales în contexte formale, în texte jurnalistice, literare sau în discursuri, pentru a desemna tensiuni între persoane, grupuri sau țări.
Exemple:
„Între cei doi vecini există o animozitate veche."
„Animozitățile politice au dus la blocarea negocierilor.”
„Este important să lăsăm deoparte animozitățile pentru a găsi o soluție comună.”
„Animozitate” exprimă mai mult decât o simplă supărare – transmite ideea de resentiment adânc și durabil. Este o alegere potrivită atunci când vrei să subliniezi seriozitatea conflictului sau intensitatea unei ostilități.