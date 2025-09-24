x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Animozitate"

de Andreea Tiron    |    24 Sep 2025   •   09:45
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Animozitate”

„Animozitate” este un cuvânt cu rezonanță puternică, pe care îl folosim atunci când vorbim despre conflicte, resentimente sau ostilitate.

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, animozitate înseamnă:

ANIMOZITÁTE, animozități, s. f. 1. Dispoziție sufletească ostilă; sentimente de ură, de dușmănie față de cineva. 2. Ostilitate, vrajbă.

Originea cuvântului

Cuvântul vine din limba franceză – animosité, cu rădăcină în latinul animositas, care înseamnă „curaj, spirit combativ”, dar în timp a căpătat sensul de „ostilitate, resentiment”.

Cum se folosește în vorbire

„Animozitate” este folosit mai ales în contexte formale, în texte jurnalistice, literare sau în discursuri, pentru a desemna tensiuni între persoane, grupuri sau țări.

„Animozitate” exprimă mai mult decât o simplă supărare – transmite ideea de resentiment adânc și durabil. Este o alegere potrivită atunci când vrei să subliniezi seriozitatea conflictului sau intensitatea unei ostilități.

Subiecte în articol: limba română
