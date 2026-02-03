Limba română: Ce înseamnă cuvântul „conotație”

De multe ori, conotația este cea care dă profunzime unui mesaj și îi schimbă impactul emoțional, chiar dacă sensul propriu rămâne același.
Pentru a înțelege corect acest termen, este important să vedem ce spune Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) și cum este folosit în diferite contexte.
Definiția cuvântului „conotație” în DEX
Potrivit DEX, cuvântul conotație este un substantiv feminin și are următoarea definiție:
CONOTAȚÍE, s. f. – Sens secundar, suplimentar, afectiv sau evaluativ, pe care îl poate căpăta un cuvânt, o expresie sau un mesaj, pe lângă sensul său denotativ (de bază).
(din fr. „connotation”, lat. „connotatio”)
Ce este conotația, pe înțelesul tuturor
Pe scurt, conotația reprezintă ce sugerează un cuvânt, nu doar ce înseamnă el propriu-zis. Este sensul care se formează în funcție de:
-
context,
-
cultură,
-
experiențe personale,
-
tonul mesajului.
De exemplu, două cuvinte pot avea același sens de bază, dar conotații diferite, unele pozitive, altele negative.
Diferența dintre denotație și conotație
-
Denotația = sensul literal, obiectiv, din dicționar
-
Conotația = sensul suplimentar, subiectiv, emoțional
Exemplu:
-
„casă” – denotație: locuință
-
„acasă” – conotație: siguranță, căldură, familie
Tipuri de conotații
Conotație pozitivă
Sugerează emoții plăcute, apreciere sau valoare:
-
curajos (admirativ)
-
generos
-
elegant
Conotație negativă
Transmite judecată, critică sau dezaprobare:
-
încăpățânat
-
arogant
-
zgârcit
Conotație neutră
Nu implică o încărcătură emoțională clară:
-
informativ
-
standard
Exemple de folosire a cuvântului „conotație”
-
„Cuvântul are o conotație negativă în acest context.”
-
„Mesajul transmis poartă o conotație ironică.”
-
„Aceeași expresie poate avea conotații diferite, în funcție de situație.”
Conotația în limbaj, presă și literatură
În jurnalism, conotația este esențială pentru modul în care o știre este percepută. Alegerea unui cuvânt cu o anumită conotație poate influența opinia publică.
În literatură, conotația creează atmosferă, simboluri și emoție, transformând textul dintr-o simplă relatare într-o experiență artistică.
Sinonime pentru „conotație”
-
semnificație secundară
-
nuanță de sens
-
valoare sugestivă
-
sens implicit
Conotația este cheia care explică de ce cuvintele nu sunt niciodată neutre. Dincolo de sensul lor de bază, ele poartă emoții, judecăți și sugestii care pot schimba complet mesajul transmis. Înțelegerea conotației este esențială pentru o comunicare corectă, empatică și eficientă.