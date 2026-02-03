Limba română: Ce înseamnă cuvântul „conotație”

De multe ori, conotația este cea care dă profunzime unui mesaj și îi schimbă impactul emoțional, chiar dacă sensul propriu rămâne același.

Pentru a înțelege corect acest termen, este important să vedem ce spune Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) și cum este folosit în diferite contexte.

Definiția cuvântului „conotație” în DEX

Potrivit DEX, cuvântul conotație este un substantiv feminin și are următoarea definiție:

CONOTAȚÍE, s. f. – Sens secundar, suplimentar, afectiv sau evaluativ, pe care îl poate căpăta un cuvânt, o expresie sau un mesaj, pe lângă sensul său denotativ (de bază).

(din fr. „connotation”, lat. „connotatio”)

Ce este conotația, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, conotația reprezintă ce sugerează un cuvânt, nu doar ce înseamnă el propriu-zis. Este sensul care se formează în funcție de:

context,

cultură,

experiențe personale,

tonul mesajului.

De exemplu, două cuvinte pot avea același sens de bază, dar conotații diferite, unele pozitive, altele negative.

Diferența dintre denotație și conotație

Denotația = sensul literal, obiectiv, din dicționar

Conotația = sensul suplimentar, subiectiv, emoțional

Exemplu:

„casă” – denotație: locuință

„acasă” – conotație: siguranță, căldură, familie

Tipuri de conotații

Conotație pozitivă

Sugerează emoții plăcute, apreciere sau valoare:

curajos (admirativ)

generos

elegant

Conotație negativă

Transmite judecată, critică sau dezaprobare:

încăpățânat

arogant

zgârcit

Conotație neutră

Nu implică o încărcătură emoțională clară:

informativ

standard

Exemple de folosire a cuvântului „conotație”

„Cuvântul are o conotație negativă în acest context.”

„Mesajul transmis poartă o conotație ironică.”

„Aceeași expresie poate avea conotații diferite, în funcție de situație.”

Conotația în limbaj, presă și literatură

În jurnalism, conotația este esențială pentru modul în care o știre este percepută. Alegerea unui cuvânt cu o anumită conotație poate influența opinia publică.

În literatură, conotația creează atmosferă, simboluri și emoție, transformând textul dintr-o simplă relatare într-o experiență artistică.

Sinonime pentru „conotație”

semnificație secundară

nuanță de sens

valoare sugestivă

sens implicit

Conotația este cheia care explică de ce cuvintele nu sunt niciodată neutre. Dincolo de sensul lor de bază, ele poartă emoții, judecăți și sugestii care pot schimba complet mesajul transmis. Înțelegerea conotației este esențială pentru o comunicare corectă, empatică și eficientă.