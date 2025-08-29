Limba română: Ce înseamnă cuvântul DÂRZ

Conform DEX '98, citat de DexOnline, „dârz, -ă” este un adjectiv utilizat pentru a descrie ființe sau manifestări, având următoarele sensuri principale:
-
Îndrăzneț, curajos, cutezător; de asemenea, aprig, înverșunat — exemplu: luptă dârză.
-
Neînduplecat, neclintit, adică îndărătnic, încăpățânat .
-
Mândru, semeț, țanțoș .
Etimologia este de asemenea evidentă: termenul provine din limba slavă, de la slav. drúzú .
Alte surse – extinderea sensurilor din DEX
Pe lângă DEX '98, alte surse lexicografice completează și nuanțează sensurile cuvântului:
-
dex.ro (m.dex.ro) confirmă cele trei accepțiuni principale: curaj, neclintire și mândrie, derivând, de asemenea, din slavă .
-
dex.md, bazat pe Sinonime82 (1982), oferă o abordare mai amplă, oferind numeroase sinonime rafinate:
-
Brav, curajos, cutezător, inimos, neînfricat, temerar, temerar, intrepid etc.
-
Ferm, hotărât, inflexibil, neabătut, statornic etc.
-
Perseverent, tenace, stăruitor.
-
Aprig, înverșunat, disputat, îndârjit .
-
Recapitulare: sensurile lui „dârz”
|Sens
|Semnificație principală
|Exemple/nuanțe
|Curajos
|Îndrăzneț, cutezător, inimos
|luptă dârză
|Hotărât
|Neînduplecat, ferm, neclintit
|încăpățânat, perseverent
|Mândru
|Semeț, țanțoș, înfumurat
|atitudine încrezătoare
Utilizare în limbaj și expresii uzuale
Cuvântul apare frecvent în expresii idiomatice, care subliniază curajul, fermitatea, încăpățânarea sau mândria:
-
A pune piciorul în prag – a se opune cu dârzenie, a fi hotărât
-
A sta drept – a fi curajos și neclintit
-
A-și ridica capul – a arăta curaj; poate însemna și „a se răzvrăti” .
Cuvântul „dârz”, conform definițiilor DEX, evocă un portret puternic al unei ființe sau atitudini marcate de curaj, fermitate și mândrie.