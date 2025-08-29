Limba română: Ce înseamnă cuvântul DÂRZ

Conform DEX '98, citat de DexOnline, „dârz, -ă” este un adjectiv utilizat pentru a descrie ființe sau manifestări, având următoarele sensuri principale:

Îndrăzneț, curajos, cutezător; de asemenea, aprig, înverșunat — exemplu: luptă dârză. Neînduplecat, neclintit, adică îndărătnic, încăpățânat . Mândru, semeț, țanțoș .

Etimologia este de asemenea evidentă: termenul provine din limba slavă, de la slav. drúzú .

Alte surse – extinderea sensurilor din DEX

Pe lângă DEX '98, alte surse lexicografice completează și nuanțează sensurile cuvântului:

dex.ro (m.dex.ro) confirmă cele trei accepțiuni principale: curaj, neclintire și mândrie, derivând, de asemenea, din slavă .

dex.md , bazat pe Sinonime82 (1982), oferă o abordare mai amplă, oferind numeroase sinonime rafinate: Brav, curajos, cutezător, inimos, neînfricat, temerar, temerar, intrepid etc. Ferm, hotărât, inflexibil, neabătut, statornic etc. Perseverent, tenace, stăruitor. Aprig, înverșunat, disputat, îndârjit .



Recapitulare: sensurile lui „dârz”

Sens Semnificație principală Exemple/nuanțe Curajos Îndrăzneț, cutezător, inimos luptă dârză Hotărât Neînduplecat, ferm, neclintit încăpățânat, perseverent Mândru Semeț, țanțoș, înfumurat atitudine încrezătoare

Utilizare în limbaj și expresii uzuale

Cuvântul apare frecvent în expresii idiomatice, care subliniază curajul, fermitatea, încăpățânarea sau mândria:

A pune piciorul în prag – a se opune cu dârzenie, a fi hotărât

A sta drept – a fi curajos și neclintit

A-și ridica capul – a arăta curaj; poate însemna și „a se răzvrăti” .

Cuvântul „dârz”, conform definițiilor DEX, evocă un portret puternic al unei ființe sau atitudini marcate de curaj, fermitate și mândrie.