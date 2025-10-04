Limba română: Ce înseamnă cuvântul DESUET

Desuet este exact un astfel de cuvânt cu o semnificație rafinată, pe care merită să-l redescoperim. În continuare, îți prezint sensul lui, originile și cum poate fi folosit corect.

Definiție din DEX

Conform DEX (Dicționarul explicativ al limbii române):

DESUÉT, -Ă, desueți, -te – adjectiv. Ieșit din uz, din modă, necorespunzător spiritului vremii; perimat.

E suficient să spui „un obicei desuet” sau „termen desuet” pentru a semnala că este ceva care nu mai aparține prezentului cotidian.

Etimologie și nuanțe semantice

Cuvântul provine din francezul désuet, care înseamnă tot “ieșit din uz” sau “demodat”.

La rândul său, désuet vine din latinescul desuetus, format din prefixul de- + suetus (“obișnuit”).

În uz, „desuet" poate purta conotații elegante sau literare, nu neapărat peiorative — nu spunem doar că ceva este demodat, ci și că aparține unei epoci trecute, dar cu o aură de eleganță.

Forme gramaticale

Gen / număr Formă nearticulată Formă articulată Masculin singular desuet desuetul Feminint singular desuetă desueta Masculin plural desueți desueții Feminin plural desuete desuetele

Când și cum se folosește „desuet”

În viața literară, în eseuri sau articole

Când vrei să subliniezi că o idee, un stil, un cuvânt sau un obicei aparține unei epoci depășite, dar poate merită evocat ca valoare istorică sau estetică.

Ex: „Acest mod de exprimare pare azi desuet, dar încă păstrează farmecul epocilor trecute.”

În critica culturală, istorică sau lingvistică

„Desuet” apare frecvent când se discută texte vechi, stiluri literare, reguli gramaticale sau obiceiuri care nu mai sunt în uz.

Ex: „Forma aceea gramaticală este desuetă în vorbirea modernă.”

Atenție la context

Fiind un cuvânt mai rar folosit în limbajul de zi cu zi, trebuie să fii sigur că interlocutorul îl va înțelege — altfel poate părea pedant sau forțat.

Sinonime și antonime

Sinonime: învechit, perimat, demodat, perimat, uzat, caduc

Antonime: modern, actual, la modă, curent

Exemple de propoziții