Limba română: Ce înseamnă cuvântul „fanfaron”

Se laudă, exagerează, își construiesc o imagine spectaculoasă, dar fără acoperire. Limba română are un cuvânt foarte precis pentru acest tip de comportament: fanfaron.

Definiția din DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul fanfaron înseamnă:

FANFARÓN, fanfaroni, s. m. – Persoană lăudăroasă, care se fălește fără temei; bragagiu.

Așadar, un fanfaron este cineva care se laudă excesiv, își atribuie merite pe care nu le are sau își exagerează calitățile și realizările.

Ce fel de om este un fanfaron

Un fanfaron:

vorbește mult despre sine,

își prezintă succesele într-o lumină exagerată,

vrea să impresioneze,

dar rareori are dovezi reale care să-i susțină afirmațiile.

Nu este doar o persoană mândră, ci una care își construiește o imagine falsă pentru a câștiga admirația celor din jur.

Fanfaronul în viața de zi cu zi

Îl întâlnim peste tot:

la serviciu, unde își asumă meritele altora,

în politică, unde promite mai mult decât poate oferi,

pe rețelele sociale, unde afișează o viață „perfectă”, departe de realitate.

Fanfaronada – adică lauda exagerată – este adesea un semn de nesiguranță, nu de putere reală.

Diferența dintre încredere și fanfaronadă

Este important de făcut o distincție:

Încrederea în sine înseamnă să îți cunoști valoarea.

Fanfaronada înseamnă să o inventezi.

Un om sigur pe el nu simte nevoia să se laude constant. Fanfaronul, în schimb, trăiește din aplauze și validare.

Cuvântul fanfaron descrie perfect tipologia celui care vrea să pară mai mult decât este. Prin definiția sa din DEX, el ne amintește cât de important este să facem diferența între imagine și realitate. Într-o lume plină de aparențe, fanfaronul este simbolul zgomotului fără substanță.