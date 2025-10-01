x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul FILOTIMIE

Limba română: Ce înseamnă cuvântul FILOTIMIE

de Andreea Tiron    |    01 Oct 2025   •   09:30
Limba română: Ce înseamnă cuvântul FILOTIMIE

Sunt cuvinte rare în limba română care poartă în ele întreg farmecul vechilor epoci — nu doar prin sonor, ci și prin semnificație.

Filotimie este unul dintre ele: evocă noblețe sufletească, generozitate și acea aspirație de a fi respectat pentru calități alese. În cele ce urmează, vom pătrunde în sensul lui, originile și cum îl putem folosi cu eleganță astăzi.

Definiție din DEX

Conform definiției disponibile pe DexOnline, filotimie, substantiv feminin (înv.), are două sensuri principale:

  1. Dărnicie, generozitate 

  2. Ambiția de a dobândi stima și prețuirea oamenilor 

Astfel, filotimia combină două componente: generozitatea și dorința de a fi onorat sau apreciat.

Etimologie și nuanțe semantice

  • Cuvântul provine din greaca neogreacă φιλοτιμία (filotimia), de la rădăcinile philo- (iubire, afecțiune) + timē (onoare). 

  • În tradiția lingvistică românească, filotimia apare ca un termen arhaic, literar, și astăzi întâlnit mai ales în texte bine construite sau în contexte elevă. 

    Citește pe Antena3.ro

  • În expansiv, filotimia poate însemna nu doar generozitate concretă (a da cu suflet), ci și o mărinimie morală — predispoziția de a acționa nobil, cu demnitate.

Cum se manifestă filotimia

Filotimia nu este doar un gest de generozitate materială; se reflectă și în caracter, atitudine și relații:

  • Acte de generozitate: oferirea de sprijin, de resurse sau de timp, fără a aștepta contraprestații materiale.

  • Comportament demn: a te purta cu onoare, cu respect față de ceilalți, cu evitarea micimilor.

  • Dorința de stimă sinceră: nu excesivă sau vanitoasă, ci bazată pe faptă și caracter.

  • Altruism cu eleganță: generozitatea se împletește cu noblețea — nu doar a da, ci a da cu inima și cu respect.

Avantaje și limite

Avantaje ale filotimiei

  • Contribuie la consolidarea relațiilor bazate pe respect mutual.

  • Emite valori morale: curaj, generozitate, onoare.

  • Îți conferă sens: să știi că gesturile tale contează și aduc bucurie altora.

Posibile limite sau distorsionări

  • Dacă ambiția de stimă devine exagerată, poate părea că acțiunile sunt egoiste, învelite frumos.

  • Filotimia izolată, neînsoțită de echilibru, poate duce la extenuare: dorința de a dărui fără să te și protejezi.

  • Dacă e folosită doar ca expresie de superioritate, își pierde caracterul nobiliar.

Sinonime și antonime

  • Sinonime: generozitate, mărinimie, larghețe, dărnicie 

  • Antonime: zgârcenie, avariție, chintesență, egoism

Exemple de utilizare

  • „Era omul care își ajuta semenii din pură filotimie, fără să aștepte aplauze.”

  • „În scrierile vechi, filotimia era considerată o virtute esențială a omului demn.”

  • „Nu fă asta din obligație, ci din filotimie — pentru că vrei cu adevărat să contribui.”

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba romana
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri