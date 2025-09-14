Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Gregar”

Îl întâlnim în texte literare, în psihologie sau sociologie, acolo unde descrie comportamente de grup.

Definiția din DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul gregar are următoarea definiție:

GREGÁR, -Ă, gregari, -e, adj. – Care trăiește în cete, în turme; care se adună în grupuri; (figurat) care urmează instinctiv grupul, imitându-i comportamentul.

Originea termenului este din limba latină – gregarius, derivat din grex, gregis („turmă”).

Semnificația cuvântului

Prin urmare, atunci când spunem că un animal este „gregar”, ne referim la faptul că trăiește în grupuri, în colectivități – de exemplu, păsările migratoare care zboară în stoluri sau animalele care se deplasează în turme.

În sens figurat, „gregar” se referă la comportamentul uman:

Persoanele „gregare" tind să urmeze grupul, să adopte comportamentul celorlalți, să se lase influențate de majoritate.

Poate fi folosit atât într-un sens neutru (fire sociabilă, care preferă compania altora), cât și într-un sens ușor critic (lipsă de individualitate, urmărirea mulțimii fără spirit critic).

Poate fi folosit atât într-un sens neutru (fire sociabilă, care preferă compania altora), cât și într-un sens ușor critic (lipsă de individualitate, urmărirea mulțimii fără spirit critic).

Exemple de utilizare

„O specie de animale gregară, care trăiește în cete numeroase.”

„Comportamentul gregar îl determină să ia decizii doar după ce află ce fac ceilalți.”

„Gregar” este un termen care ne ajută să descriem atât comportamentul colectiv al animalelor, cât și tendința oamenilor de a urma grupul. Este un cuvânt elegant, cu o rezonanță academică, perfect pentru contexte literare sau științifice.