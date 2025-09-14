x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Gregar”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Gregar”

de Andreea Tiron    |    14 Sep 2025   •   12:00
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Gregar”
Sursa foto: Jurnalul

Cuvântul „gregar” este unul mai rar folosit în limbajul de zi cu zi, dar cu un sens interesant și profund.

Îl întâlnim în texte literare, în psihologie sau sociologie, acolo unde descrie comportamente de grup.

Definiția din DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul gregar are următoarea definiție:

  • GREGÁR, -Ă, gregari, -e, adj. – Care trăiește în cete, în turme; care se adună în grupuri; (figurat) care urmează instinctiv grupul, imitându-i comportamentul.

Originea termenului este din limba latină – gregarius, derivat din grex, gregis („turmă”).

Semnificația cuvântului

Prin urmare, atunci când spunem că un animal este „gregar”, ne referim la faptul că trăiește în grupuri, în colectivități – de exemplu, păsările migratoare care zboară în stoluri sau animalele care se deplasează în turme.

În sens figurat, „gregar” se referă la comportamentul uman:

Exemple de utilizare

  • „O specie de animale gregară, care trăiește în cete numeroase.”

  • „Comportamentul gregar îl determină să ia decizii doar după ce află ce fac ceilalți.”

„Gregar” este un termen care ne ajută să descriem atât comportamentul colectiv al animalelor, cât și tendința oamenilor de a urma grupul. Este un cuvânt elegant, cu o rezonanță academică, perfect pentru contexte literare sau științifice.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri