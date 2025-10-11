x close
de Andreea Tiron    |    11 Oct 2025   •   06:20
Limba română: Ce înseamnă cuvântul IMUND

„Imund” este unul dintre acele cuvinte care par rareori folosite, dar care poartă o greutate aparte atunci când apar.

Fie că vorbim despre un loc insalubru, o atitudine degradantă sau o imagine de neconceput, termenul „imund” descrie ceva profund murdar — nu doar în sens fizic, ci și moral. Este un cuvânt care nu lasă loc de echivoc: evocă dezgustul absolut.

Definiția cuvântului „imund” (conform DEX):

IMÚND, -Ă, imunzi, -de, adj. – Extrem de murdar, murdărit; plin de mizerie, dezgustător; (figurat) josnic, respingător, abject.
(Din fr. immonde, lat. immundus – „necurat”, „spurcat”)

Originea și evoluția sensului

Cuvântul „imund” provine din latinescul immundus, unde prefixul im- (în sensul de negație) și rădăcina mundus („curat”, „pur”) formează termenul cu sensul literal de „necurat”.

În Antichitate, „imund” avea o conotație ritualică – desemna ceva impur, care nu putea fi adus în fața zeilor. Mai târziu, sensul s-a extins la sfera fizică („murdar”) și morală („josnic”, „rușinos”), dobândind acea forță expresivă care se păstrează până astăzi.

Cum folosim „imund” în limba română modernă

„Imund” este un adjectiv puternic, folosit adesea pentru a accentua dezgustul extrem sau condamnarea morală. Poate descrie:

Termenul nu se limitează la murdăria materială; el sugerează o formă de degradare profundă, care stârnește repulsie sau revoltă.

„Imund” – între real și simbolic

Forța cuvântului „imund” stă în imaginarul pe care îl evocă. Nu e o simplă murdărie trecătoare, ci o stare de corupție totală, o pierdere a demnității sau a purității. De aceea, el este des întâlnit în limbajul jurnalistic, artistic sau moralizator, acolo unde se vrea subliniată o prăbușire — fizică sau sufletească.

A spune că ceva este „imund” echivalează, de fapt, cu o judecată de valoare extremă, un verdict asupra unei realități pe care nu o mai putem accepta.

„Imund” este mai mult decât un adjectiv – este un semnal de alarmă. El desemnează acel prag de dezgust peste care nu se mai poate trece, fie că vorbim despre o stradă plină de gunoaie, fie despre o minciună sfruntată.

Este cuvântul care ne amintește că murdăria nu e doar o chestiune de praf și noroi, ci și de caracter.

