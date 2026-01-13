Limba română: Ce înseamnă cuvântul „incorigibil”?

Dar ce înseamnă, de fapt, acest termen și când este corect să-l folosim?

Într-o epocă în care comportamentele, atitudinile și reputațiile sunt analizate la microscop, „incorigibil” devine un verdict dur. De multe ori, este rostit cu ironie, cu dezamăgire sau chiar cu reproș. Tocmai de aceea, merită să înțelegem exact sensul său.

Definiția cuvântului „incorigibil” din DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul incorigibil este definit astfel:

INCORIGIBIL, -Ă (adj.) – Care nu poate fi corectat, îndreptat sau schimbat; care stăruie într-un comportament greșit în ciuda mustrărilor, pedepselor sau încercărilor de îndreptare.

Pe scurt, incorigibil descrie o persoană care persistă în greșeli, defecte sau comportamente negative, chiar și atunci când i se arată clar că acestea sunt dăunătoare sau inacceptabile.

Ce transmite, de fapt, cuvântul „incorigibil”?

Când spunem despre cineva că este „incorigibil”, nu ne referim doar la faptul că greșește, ci că:

nu învață din experiențe

ignoră avertismentele și consecințele

repetă aceleași comportamente nocive

refuză schimbarea

Este un termen puternic, pentru că sugerează o lipsă de voință sau de capacitate de a evolua.

Exemple de folosire corectă

„Este un incorigibil : promite că se schimbă, dar face mereu la fel.”

„Comportamentul lui incorigibil i-a distrus relațiile.”

„Un elev incorigibil refuză orice regulă.”

În toate aceste cazuri, nu este vorba despre o greșeală izolată, ci despre un tipar repetitiv.

Incorigibil nu înseamnă „rău”, ci „nereflectiv”

Interesant este că „incorigibil” nu definește neapărat o persoană rea, ci una care nu se corectează, indiferent de consecințe. Poate fi:

orgolioasă

rigidă

imatură

inconștientă

sau pur și simplu nepăsătoare

Dar, în esență, termenul indică refuzul sau incapacitatea de a evolua.

De ce este un cuvânt atât de dur?

Pentru că în spatele lui se află ideea că schimbarea nu mai este posibilă. Când spui „este incorigibil”, sugerezi că persoana respectivă și-a epuizat șansele de a se îndrepta.

Este, practic, o sentință de caracter.

„Incorigibil” este unul dintre acele cuvinte care nu descriu doar un defect, ci o stare de blocaj moral sau comportamental. Conform DEX, el se referă la cineva care nu mai poate fi îndreptat, iar în limbajul de zi cu zi este folosit pentru a desemna oameni care persistă în greșeli, indiferent de avertismente, suferință sau pierderi.