Limba română: Ce înseamnă cuvântul „izolaționism”

Deși este un cuvânt utilizat frecvent în presă și în discursurile publice, mulți oameni nu cunosc sensul exact al acestuia și contextul în care trebuie folosit corect.

Definiția cuvântului „izolaționism” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „izolaționism” înseamnă:

IZOLAȚIONÍSM – politică a unui stat care urmărește izolarea sa față de alte state, evitând alianțele, conflictele sau cooperarea internațională.

Cu alte cuvinte, izolaționismul reprezintă tendința unei țări de a limita implicarea în afacerile internaționale și de a se concentra în principal asupra problemelor interne.

Ce presupune izolaționismul

În practică, izolaționismul poate însemna:

reducerea colaborărilor internaționale;

evitarea alianțelor militare;

limitarea relațiilor diplomatice;

restricționarea comerțului extern;

refuzul implicării în conflicte externe.

Acest tip de politică este adoptat, de regulă, de state care consideră că implicarea internațională le poate afecta interesele interne sau securitatea.

Cum este folosit termenul astăzi

În prezent, cuvântul apare frecvent în:

analize politice;

dezbateri geopolitice;

comentarii economice;

discuții despre globalizare și securitate.

Exemple:

„Tot mai mulți lideri promovează politici izolaționiste.”

„Izolaționismul poate afecta relațiile comerciale dintre state.”

„Experții avertizează asupra riscurilor unei politici de izolaționism.”

Diferența dintre izolaționism și neutralitate

Deși pot părea asemănătoare, cele două concepte nu sunt identice:

neutralitatea presupune neimplicarea într-un conflict;

izolaționismul înseamnă limitarea generală a relațiilor și implicării internaționale.

Un stat poate fi neutru fără să fie complet izolaționist.

Originea termenului

Cuvântul „izolaționism” provine din termenul „izolare” și are la bază ideea separării deliberate de influențele externe.

Astăzi, termenul este folosit atât în politică, cât și în economie sau sociologie, pentru a descrie tendințe de retragere din cooperarea internațională și accentul pus pe interesele interne ale unui stat.