Limba română: Ce înseamnă cuvântul MIROBOLANT

Este acel adjectiv pe care-l folosim atunci când vrem să spunem că ceva nu este doar frumos, ci cu adevărat excepțional. În rândurile următoare, vom explora originile, sensul și utilizările acestui cuvânt fermecător.

Definiție din DEX

Potrivit DEX (ediția 2009), mirobolant, -ă este un adjectiv (livresc) care înseamnă „extraordinar, incredibil; minunat, magnific”.

Termenul provine din limba franceză mirobolant.

Alte nuanțe și utilizări

În limbaj familial sau mai puțin formal, se poate folosi și cu sensuri apropiate: „minunat”, „fantasmagoric”, „ireal”, „fantastic”.

Deși cuvântul are o tentă literară sau „elevată”, el poate fi folosit în texte mai accesibile pentru a da culoare și intensitate (de exemplu în povești, relatări, bloguri etc.).

Structură morfologică și forme gramaticale

Gen: masculin / feminin → mirobolant / mirobolantă

Plural: mirobolanți , mirobolante

Parte de vorbire: adjectiv Citește pe Antena3.ro Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai

Origine: neologism (preluare din franceză)

Exemplu de flexiune:

Formă Caz / utilizare un spectacol mirobolant nominativ singular, masculin o idee mirobolantă nominativ singular, feminin niște momente mirobolante adjectiv la plural

Când și cum folosim “mirobolant”

1. Pentru efect de intensificare

Se folosește când dorim să subliniem că ceva nu e doar bun sau frumos, ci peste așteptări:

“A fost o vacanță mirobolantă, cu peisaje spectaculoase care ne-au lăsat fără cuvinte.”

2. În exprimări artistice, literare sau evocative

Datorită nuanței sale „elevate”, cuvântul găsește locul potrivit în texte ce urmăresc un efect estetic.

3. Cu măsură

Folosit prea des sau în contexte prea banale, “mirobolant” poate părea exagerat sau nepotrivit. E mai potrivit în contexte remarcabile, când realitatea merită să fie amplificată.

Sinonime și antonime

Sinonime: extraordinar, minunat, magnific, mirific, fantastic, incredibil, fabulos, ireal

Antonime: comun, obișnuit, banal, mediocru, neînsemnat