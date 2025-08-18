x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul Nonșalant?

de Andreea Tiron    |    18 Aug 2025   •   09:15
Sursa foto: pexels.com

Ai auzit des cuvântul nonșalant, dar nu ți-a fost clar ce înseamnă?

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):

  • nonșalant, -ă (adj.): lipsit de grijă; degajat (în comportări); care trădează nonșalanță; leneș 

Sinonimele frecvent asociate includ: degajat, indiferent, leneș, nepăsător 

Originea cuvântului

Termenul provine din franceza nonchalant, preluat și din germană (nonschalant), păstrând sensul de comportament relaxat, fără griji 

Cum putem înțelege subtilitățile?

Exemple de utilizare

  • El stătea nonșalant pe scaun, uitându-se în jur fără griji.

  • Comportamentul ei nonșalant ascundea o personalitate profundă.

  • O abordare nonșalantă într-o situație tensionată poate transmite încredere.

Sinteză

Aspect Explicație
Definiție Lipsit de grijă, degajat, poate părea leneș sau nepăsător.
Etymologie Din fr. nonchalant, germ. nonschalant.
Nuanțe Relaxat, spontan, dar uneori apatic sau lipsit de implicare.
Sinonime Degajat, indiferent, firesc, neafectat, neprefăcut, spontan.

Subiecte în articol: limba română
