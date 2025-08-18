Limba română: Ce înseamnă cuvântul Nonșalant?

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):
-
nonșalant, -ă (adj.): lipsit de grijă; degajat (în comportări); care trădează nonșalanță; leneș
Sinonimele frecvent asociate includ: degajat, indiferent, leneș, nepăsător
Originea cuvântului
Termenul provine din franceza nonchalant, preluat și din germană (nonschalant), păstrând sensul de comportament relaxat, fără griji
Cum putem înțelege subtilitățile?
-
„Nonșalant” sugerează un aer relaxat, degajat, uneori cu tentă de nepăsare.
-
Poate descrie atitudinea unei persoane care nu pare să își facă griji.
-
Uneori are o conotație mai puțin favorabilă: poate părea superficial sau leneș.Citește pe Antena3.roLumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
-
Totodată, nonșalanța poate fi privită ca naturalețe și eleganță în comportament — o stare “cool” și calmă.
Exemple de utilizare
-
El stătea nonșalant pe scaun, uitându-se în jur fără griji.
-
Comportamentul ei nonșalant ascundea o personalitate profundă.
-
O abordare nonșalantă într-o situație tensionată poate transmite încredere.
Sinteză
|Aspect
|Explicație
|Definiție
|Lipsit de grijă, degajat, poate părea leneș sau nepăsător.
|Etymologie
|Din fr. nonchalant, germ. nonschalant.
|Nuanțe
|Relaxat, spontan, dar uneori apatic sau lipsit de implicare.
|Sinonime
|Degajat, indiferent, firesc, neafectat, neprefăcut, spontan.