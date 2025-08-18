Limba română: Ce înseamnă cuvântul Nonșalant?

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):

nonșalant, -ă (adj.) : lipsit de grijă; degajat (în comportări); care trădează nonșalanță; leneș

Sinonimele frecvent asociate includ: degajat, indiferent, leneș, nepăsător

Termenul provine din franceza nonchalant, preluat și din germană (nonschalant), păstrând sensul de comportament relaxat, fără griji

„Nonșalant” sugerează un aer relaxat, degajat, uneori cu tentă de nepăsare.

Poate descrie atitudinea unei persoane care nu pare să își facă griji.

Uneori are o conotație mai puțin favorabilă: poate părea superficial sau leneș.