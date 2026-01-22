x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „obscur”?

de Andreea Tiron    |    22 Ian 2026   •   09:30
Sursa foto: Cuvântul provine din limba latină

Cuvântul „obscur” apare frecvent în texte școlare, articole de presă, eseuri sau discursuri publice, însă sensul său nu este întotdeauna înțeles corect.

În funcție de context, „obscur” poate face referire la lipsa luminii, la idei greu de înțeles sau la persoane și situații puțin cunoscute ori suspecte. 

Definiția cuvântului „obscur” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „obscur” are următoarele sensuri:

OBSCÚR, -Ă (adjectiv)

  1. Lipsit de lumină; întunecos

  2. Neclar, greu de înțeles; confuz

  3. Puțin cunoscut; lipsit de importanță sau notorietate

  4. (Figurat) Dubios, suspect, lipsit de transparență

Sinonime: întunecat, neclar, vag, confuz, tenebros, necunoscut

Originea cuvântului „obscur”

Cuvântul provine din limba latină, din termenul obscurus, care înseamnă întunecat, ascuns, neclar. Această origine explică de ce sensurile moderne sunt legate atât de lipsa luminii, cât și de lipsa clarității.

Cum se folosește corect cuvântul „obscur” – explicații pe sensuri

„Obscur” = întunecos (sens propriu)

Se referă la spații sau locuri unde lumina este slabă sau inexistentă.

  • O cameră obscură

  • Un coridor obscur

Context frecvent: literatură, descrieri narative.

„Obscur” = greu de înțeles (sens figurat)

Este unul dintre cele mai utilizate sensuri în școală și presă.

  • Un text obscur

  • O explicație obscură

Se folosește pentru idei lipsite de claritate, formulate confuz sau ambiguu.

„Obscur” = puțin cunoscut

Aplicat persoanelor, instituțiilor sau evenimentelor.

  • Un autor obscur

  • O revistă obscură

Nu are neapărat sens negativ; indică lipsa notorietății.

„Obscur” = suspect, dubios

Apare frecvent în limbajul jurnalistic.

  • Afaceri obscure

  • Legături obscure

Sugerează lipsa de transparență sau intenții ascunse.

Diferența dintre „obscur”, „ambiguu” și „confuz”

  • Obscur – greu de înțeles sau lipsit de claritate

  • Ambiguu – permite mai multe interpretări

  • Confuz – dezordonat, lipsit de coerență

Un text poate fi obscur fără a fi ambiguu, și confuz fără a fi obscur.

Cuvântul „obscur” este un termen polisemantic, cu mai multe sensuri corecte, care trebuie înțelese în funcție de context. Este important atât în înțelegerea textelor literare, cât și în interpretarea corectă a mesajelor din presă sau discurs public.

Subiecte în articol: limba română
