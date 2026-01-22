Limba română: Ce înseamnă cuvântul „obscur”?

În funcție de context, „obscur” poate face referire la lipsa luminii, la idei greu de înțeles sau la persoane și situații puțin cunoscute ori suspecte.
Definiția cuvântului „obscur” în DEX
Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „obscur” are următoarele sensuri:
OBSCÚR, -Ă (adjectiv)
-
Lipsit de lumină; întunecos
-
Neclar, greu de înțeles; confuz
-
Puțin cunoscut; lipsit de importanță sau notorietate
-
(Figurat) Dubios, suspect, lipsit de transparență
Sinonime: întunecat, neclar, vag, confuz, tenebros, necunoscut
Originea cuvântului „obscur”
Cuvântul provine din limba latină, din termenul obscurus, care înseamnă întunecat, ascuns, neclar. Această origine explică de ce sensurile moderne sunt legate atât de lipsa luminii, cât și de lipsa clarității.
Cum se folosește corect cuvântul „obscur” – explicații pe sensuri
„Obscur” = întunecos (sens propriu)
Se referă la spații sau locuri unde lumina este slabă sau inexistentă.
-
O cameră obscură
-
Un coridor obscur
Context frecvent: literatură, descrieri narative.
„Obscur” = greu de înțeles (sens figurat)
Este unul dintre cele mai utilizate sensuri în școală și presă.
-
Un text obscur
-
O explicație obscură
Se folosește pentru idei lipsite de claritate, formulate confuz sau ambiguu.
„Obscur” = puțin cunoscut
Aplicat persoanelor, instituțiilor sau evenimentelor.
-
Un autor obscur
-
O revistă obscură
Nu are neapărat sens negativ; indică lipsa notorietății.
„Obscur” = suspect, dubios
Apare frecvent în limbajul jurnalistic.
-
Afaceri obscure
-
Legături obscure
Sugerează lipsa de transparență sau intenții ascunse.
Diferența dintre „obscur”, „ambiguu” și „confuz”
-
Obscur – greu de înțeles sau lipsit de claritate
-
Ambiguu – permite mai multe interpretări
-
Confuz – dezordonat, lipsit de coerență
Un text poate fi obscur fără a fi ambiguu, și confuz fără a fi obscur.
Cuvântul „obscur” este un termen polisemantic, cu mai multe sensuri corecte, care trebuie înțelese în funcție de context. Este important atât în înțelegerea textelor literare, cât și în interpretarea corectă a mesajelor din presă sau discurs public.