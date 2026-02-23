Limba română: Ce înseamnă cuvântul „patos”

Definiția cuvântului „patos” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), patos înseamnă:

PATÓS, patosuri, s. n.

Avânt pasional, entuziasm puternic, emoție intensă exprimată prin vorbire, scris sau comportament; exaltare, înflăcărare.

Cu alte cuvinte, patosul descrie intensitatea emoțională cu care cineva trăiește sau exprimă o idee, o convingere sau un sentiment.

Cum este folosit „patos” în limbajul curent

Cuvântul apare cel mai des în contexte precum:

discursuri politice sau publice („a vorbit cu patos”);

literatură și critică literară („un stil încărcat de patos”);

jurnalism și opinie („un apel rostit cu patos”).

De regulă, patosul transmite energie, convingere și forță emoțională, dar poate avea și o nuanță ușor critică atunci când este perceput ca exagerat sau teatral.

Patos – sens pozitiv sau negativ?

Sens pozitiv

Patosul este apreciat atunci când exprimă sinceritate, implicare autentică și capacitatea de a mișca sau convinge publicul.

Sens negativ (uneori)

Poate fi perceput ca excesiv atunci când emoția pare forțată, artificială sau lipsită de argumente solide („patos inutil”, „discurs prea patetic”).

Astfel, valoarea patosului depinde de context, măsură și autenticitate.

Exemple de utilizare

A vorbit cu patos despre dreptate și responsabilitate.

Romanul este scris cu mult patos, accentuând drama personajelor.

Discursul a impresionat prin claritate, nu prin patos exagerat.

Patosul este expresia unei emoții intense și a unui avânt interior, fiind un instrument puternic de comunicare atunci când este folosit echilibrat. În literatură, discurs public sau jurnalism, patosul poate convinge, mobiliza sau emoționa — dar, dus la extrem, poate pierde din credibilitate.