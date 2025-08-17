Limba română: Ce înseamnă cuvântul „pestilențial”

Cuvântul „pestilențial” provine din latinescul pestilentia („ciumă”, „molimă”), având inițial o legătură directă cu bolile molipsitoare grave. În limba română contemporană, termenul este folosit atât în sens propriu, cât și figurat, fiind întâlnit mai ales în contexte literare, jurnalistice sau cu tentă expresivă.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), pestilențial are următoarele sensuri:

Care provoacă ciumă sau alte boli contagioase grave; care răspândește infecții.

Exemplu: Un aer pestilențial se ridica din mlaștină. (Despre mirosuri) Foarte greu de suportat; împuțit, infect.

Exemplu: Gunoiul nestrâns de zile întregi răspândea un miros pestilențial. (Figurat) Extrem de dăunător, periculos, vătămător moral sau social.

Exemplu: Un climat pestilențial de corupție sufoca întreaga instituție.

Utilizare în vorbirea de zi cu zi

În limbajul cotidian, „pestilențial” este folosit cel mai des pentru a descrie un miros insuportabil, provenit din surse insalubre, dar poate apărea și în articole de presă sau texte literare pentru a exprima ideea de atmosferă morală nocivă.

Sinonime și antonime

Exemple de fraze

Aerul din camera neîngrijită era aproape pestilențial.

Discursul lui răspândea o ideologie pestilențială, care otrăvea mințile oamenilor.

„Pestilențial” este un cuvânt cu o încărcătură puternică, potrivit pentru situațiile în care vrem să descriem nu doar ceva neplăcut, ci extrem de nociv, fie că vorbim despre mirosuri, medii insalubre sau contexte morale și sociale corupte.