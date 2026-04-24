Limba română: Ce înseamnă cuvântul „prejudecată”

De multe ori, judecăm oameni, situații sau contexte pe baza unor idei preconcepute, fără să ne dăm seama că aceste concluzii nu au o bază solidă. Aici intervine noțiunea de „prejudecată”, un termen des întâlnit, dar nu întotdeauna pe deplin înțeles.

Definiția din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), prejudecata este:

„părere sau idee preconcepută, de obicei eronată, adoptată fără cunoașterea directă a faptelor; judecată făcută în prealabil, fără o analiză temeinică.”

Ce înseamnă, de fapt, prejudecata

Pe scurt, prejudecata este o opinie formată înainte de a avea toate informațiile necesare. Ea apare atunci când evaluăm o persoană sau o situație pe baza stereotipurilor, experiențelor limitate sau influențelor din jur.

Prejudecățile pot fi pozitive sau negative, însă, cel mai frecvent, ele sunt asociate cu percepții greșite sau nedrepte.

Cum apar prejudecățile

Acestea se formează din mai multe surse:

educația și mediul în care creștem

experiențele personale

influența socială și culturală

informațiile incomplete sau distorsionate

De multe ori, prejudecățile sunt inconștiente și acționează ca un filtru prin care interpretăm realitatea.

Impactul prejudecăților

Prejudecățile pot afecta modul în care relaționăm cu ceilalți și pot duce la:

discriminare

conflicte

decizii greșite

lipsa obiectivității

În același timp, ele pot limita dezvoltarea personală, deoarece ne împiedică să vedem lucrurile din perspective diferite.

Prejudecata este o judecată pripită, bazată pe idei preconcepute, nu pe fapte reale. Conștientizarea acestui mecanism este primul pas pentru a deveni mai deschiși, mai obiectivi și mai corecți în relațiile cu cei din jur.