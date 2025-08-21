Limba română: Ce înseamnă cuvântul Stoicism?

Dincolo de utilizarea lui în limbajul de zi cu zi, stoicismul are o istorie bogată, fiind atât o noțiune filozofică, cât și o trăsătură de caracter pe care oamenii o atribuie celor puternici și echilibrați.

Definiția din DEX

Conform DEX, stoicism înseamnă:

„Doctrină filozofică a stoicilor, care învăța că înțeleptul trebuie să fie indiferent față de durere sau plăcere, să nu fie tulburat de pasiunile omenești și să se supună cu seninătate destinului.” „Atitudine de calm și resemnare în fața greutăților vieții; tărie de caracter.”

Astfel, stoicismul poate fi privit atât ca o școală de gândire născută în Antichitate, cât și ca o atitudine de viață valabilă și astăzi.

Stoicismul ca filozofie

Originar din Grecia Antică și dezvoltat mai ales la Roma, stoicismul a fost fondat de Zenon din Citium și promovat de filosofi precum Seneca, Epictet și Marcus Aurelius. Ideea centrală era simplă și profundă: omul nu poate controla tot ce i se întâmplă, dar poate controla felul în care reacționează.

Pentru stoici, virtutea, rațiunea și autocontrolul erau cheia unei vieți echilibrate. Ei considerau că adevărata libertate vine din acceptarea lucrurilor pe care nu le putem schimba și din concentrarea pe cele asupra cărora avem putere.

Stoicismul în viața de zi cu zi

Astăzi, când spunem despre cineva că are „stoicism”, ne referim la puterea lui de a rămâne calm, lucid și demn în fața problemelor. Este vorba de a-ți păstra echilibrul atunci când apar greutăți, de a nu te lăsa copleșit de emoții negative și de a găsi sens și în situațiile dificile.

Stoicismul nu este doar o teorie filozofică veche, ci și o atitudine care poate aduce liniște și putere în viața modernă. El ne învață că, indiferent de provocările cu care ne confruntăm, adevărata tărie stă în modul în care alegem să le privim și să le gestionăm.