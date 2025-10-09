Limba română: Ce înseamnă cuvântul SUPERFLUU

Elegant și aparent rar, termenul definește tot ceea ce este de prisos, lipsit de necesitate, ceva care nu aduce valoare, ci doar umple spațiul.

Definiția cuvântului „superfluu” (conform DEX)

SUPERFLUU, -Ă, adj. – Care este de prisos, inutil, nejustificat prin necesitate; care depășește limitele normale.

(din fr. superflu, lat. superfluus – „care prisosește, care este în plus”).

În esență, „superfluu” descrie tot ce trece dincolo de ceea ce e necesar, folositor sau esențial. Este opusul simplității și al măsurii.

Originea unui cuvânt rafinat

Termenul vine din limba latină (superfluus), care înseamnă „a curge peste măsură”. Imaginea este sugestivă: un vas care se revarsă, pierzând ceea ce ar fi putut păstra dacă s-ar fi oprit la timp.

Prin această origine, „superfluu” nu are doar un sens negativ – el avertizează asupra excesului și a pierderii echilibrului.

Superfluu – între rafinament și morală

Deși în aparență rece și academic, cuvântul „superfluu” are o morală subtilă. Ne vorbește despre moderație, despre arta de a alege ce contează. Într-o lume care glorifică excesul, înțelegerea a ceea ce este superfluu devine un act de discernământ și eleganță interioară.

Uneori, simplitatea nu înseamnă sărăcie, ci esență. A renunța la ceea ce este superfluu înseamnă a face loc pentru ceea ce este cu adevărat valoros – în gânduri, în cuvinte, în viață.