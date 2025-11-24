Canada și monedele autentice din inima Americii de Nord

Dolarul canadian – începuturile unei noi ere monetare

Moneda oficială a Canadei își are originile în secolul al XIX-lea, când guvernul britanic a decis adoptarea unui sistem decimal, într-o perioadă în care lira canadiană era încă în circulație. Trecerea la dolarul canadian (1858) a marcat un moment definitoriu: o economie în curs de modernizare primea o monedă unitară, adaptată nevoilor comerciale ale vremii.

Astăzi, dolarul canadian este o valută puternică, susținută de resurse naturale uriașe, o piață stabilă și o populație multiculturală, dinamică și extrem de bine integrată în comerțul global.

Monedele acestui număr: 1 cent și 5 cenți

1 cent – Frunza de arțar, simbolul Canadei moderne

Moneda de 1 cent, emisă în 2003, prezintă una dintre cele mai cunoscute imagini asociate Canadei: frunza de arțar, reprezentată în manieră realistă, cu detalii fine.

Aversul redă efigia Reginei Elisabeta a II-a, un element prezent pe întreaga circulație monetară canadiană contemporană.

5 cenți – Castorul, emblema muncii și a rezistenței

Citește pe Antena3.ro Magazinele neștiute din București unde se vând legume și fructe despre care nu știai că există. Plus pește Rohu

Piesa de 5 cenți, datată 2005, continuă tradiția unui model introdus în 1937: castorul, animal devenit simbol național încă din perioada comerțului cu blănuri.

Și în acest caz aversul o prezintă pe Regina Elisabeta a II-a, într-o redare oficială realizată special pentru moneda canadiană.

Ambele monede sunt autentice, selectate cu atenție și oferă colecționarilor o frumoasă incursiune în evoluția artistică și istorică a dolarului canadian.

Canada – un teritoriu vast, o economie solidă și o identitate puternică

Numărul este completat de un material amplu, ilustrat cu fotografii spectaculoase, care prezintă istoria Canadei de la primele colonii până la formarea Confederației, relația dintre provinciile francofone și cele anglofone, dezvoltarea economică postbelică, frumusețea impresionantă a peisajelor: Munții Stâncoși, lacurile glaciare, coastele Pacificului și Atlanticului.

Pe lângă elementele monetare, descoperiți și informații despre geografia, cultura și structura politică a țării, într-un format prietenos și ușor de parcurs.

Începând de luni, 24 noiembrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Preț: 39,99 lei

Următorul număr apare luni, 8 decembrie.

Adaugă și tu Canada în albumul tău și continuă să descoperi diversitatea uimitoare a monedelor lumii, număr după număr.