Cel mai important dialog despre viitorul României: Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, într-un interviu-eveniment „Proiect de țară - România 2050”

În cadrul interviului, academicianul Ioan-Aurel Pop atrage atenția asupra unei realități incomode: „N-am avut un plan strategic adevărat, însă nu e foarte târziu să-l facem.” Este, spune el, momentul ca România să-și definească o direcție clară și o viziune pe termen lung, bazată pe valori autentice și pe coerență națională, iar această ocazie este dată de campania națională „Proiect de țară - România 2050”.

Întrebat care ar trebui să fie principiul fundamental al următorilor 25 de ani, Președintele Academiei Române oferă un răspuns care poate deveni deviza unei întregi generații:

„Cred că dacă ar fi să rezum totul la un cuvânt, cuvântul acela ar fi demnitate. Noi uneori ne lipsește demnitatea în felul de a fi - nu mândria, nu orgoliul, ne lipsește demnitatea.”

Academicianul Ioan-Aurel Pop vorbește, de asemenea, despre nevoia urgentă de repere morale și intelectuale, educația fiind cheia oricărui proiect de țară autentic:

„România suferă de lipsa modelelor și a încrederii care generează speranță. Educația trebuie să formeze caractere, nu doar să transmită informații.”

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune să readucă în atenția publicului temele esențiale ale construcției naționale: viziunea strategică, coeziunea socială, responsabilitatea și demnitatea - valori care pot transforma România într-o societate prosperă și echilibrată.

Premiera interviului va avea loc luni, 27 octombrie, ora 19:00, pe canalul de YouTube al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Tinerii care vor să își facă vocea auzită și să contribuie la conturarea viitorului României se pot înscrie în concursul național de viziune strategică „Proiect de țară - România 2050”, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Competiția îi provoacă pe participanți să propună soluții concrete și sustenabile pentru dezvoltarea țării în următorii 25 de ani, în domenii precum educație, economie, tehnologie sau mediu. Cele mai bune proiecte vor fi premiate și promovate la nivel național, oferind tinerilor șansa de a deveni parte din generația care gândește România de mâine.