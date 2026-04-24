Descoperă Madagascar în colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, bancnotă, fișă numismatică. Luni la chioșcuri

Numărul 16 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă călătoria pe continentul african și aduce un număr complex, care îmbină informația cu piese autentice pentru colecționare. Acest număr include revista educativă, fișa numismatică și o bancnotă autentică de 100 ariary, moneda oficială a Madagascarului.

Revista te introduce într-un univers aparte, prezentând Madagascarul ca un teritoriu izolat, cu un număr impresionant de specii endemice, multe dintre ele unice pe planetă.

De la faimoasa Alee a Baobabilor până la fauna spectaculoasă, în care lemurii ocupă un loc central, cititorii descoperă o lume diferită, unde natura și tradițiile s-au păstrat într-o formă autentică.

Partea istorică urmărește evoluția insulei de la primele contacte comerciale și influențe arabe, până la perioada colonială franceză și obținerea independenței în 1960. Sunt prezentate transformările politice și economice care au modelat statul modern, oferind un context clar și accesibil.

Piesa centrală a numărului este bancnota autentică de 100 ariary, emisă de Banca Centrală a Madagascarului. Ariary a devenit moneda oficială în 2005, înlocuind francul malgaș și reprezintă una dintre puținele monede din lume care nu se bazează pe un sistem zecimal.

Designul bancnotei reflectă identitatea țării, ilustrând elemente naturale și simboluri reprezentative, precum formațiuni stâncoase specifice și plante endemice.

Ca în fiecare număr, prima parte a revistei oferă o componentă educativă dedicată numismaticii, explicând procesele de realizare a monedelor și erorile de batere, unele dintre acestea transformând piesele în rarități apreciate de colecționari.

Numărul 16 – Madagascar este disponibil la chioșcurile de ziare începând de luni, 27 aprilie, la prețul special de 39,99 lei.

