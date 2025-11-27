Tradiții, colinde și rețete reunite în două cărți speciale de Crăciun

Acest pachet include:

1. Cartea Crăciunului – sărbătoarea Nașterii Domnului

O carte-eveniment, o adevărată culegere de texte, tradiții, colinde și reflecții care surprind esența sărbătorii Crăciunului.

Volumul reunește teme ample, precum Crăciunul în tradiție, Crăciunul în actualitate, Două predici de Crăciun semnate de Părintele Toma Chiricuță și Părintele Galeriu, Evangheliile Nașterii și o selecție bogată de colinde și cântece tradiționale. Un volum cald, complet, perfect de citit alături de familie în luna decembrie.

2. Rețete pentru postul și Sărbătoarea Crăciunului

O carte practică, inspirată, ideală pentru masa de Crăciun sau pentru zilele dedicate postului.

Autoarea propune rețete gustoase, construite din ingrediente simple și naturale – exact așa cum se gătește în spiritul tradiției.

Volumul include: salate, gustări, supe, ciorbe, feluri principale, deserturi clasice pentru sărbători, pagini speciale despre tradițiile de Crăciun din alte țări, rețete pentru masa de Crăciun, de la preparate ușoare la mâncăruri consistente și aromate. Este cartea perfectă pentru cei care vor să gătească gustos, echilibrat și festiv.

Cele două volume adunate într-un singur pachet oferă lectură pentru suflet, care readuce frumusețea tradițiilor și înțelesului sărbătorii, inspirație culinară autentică, cu rețete delicioase și ușor de pregătit, la un preț excepțional: doar 19,99 lei.

Disponibil la punctele de difuzare a presei și chioșcurile de ziare începând de joi, 27 noiembrie.

Nu rata ocazia de a aduce în casa ta magia Crăciunului prin povești, tradiții, rețete și inspirație pentru toate vârstele. Un pachet editorial care transformă decembrie într-o lună a bucuriei adevărate.