Misterele tradițiilor: De ce ne îmbrăcăm în negru la înmormântări

Un obicei răspândit este purtarea hainelor negre la înmormântări

Haine negre la înmormântări

În majoritatea țărilor, oamenii asociază negrul cu tristețea și respectul față de persoana decedată. Această tradiție provine din Roma Antică, când se credea că spiritul mortului putea să-i bântuie pe cei vii. Pentru a se feri de aceste spirite, oamenii îmbrăcau haine negre pentru a nu fi recunoscuți și urmăriți.

Această practică a evoluat în timp, devenind un simbol al doliului și al respectului față de cei plecați.​

Tradiții cu origini neclare

Semnificația strănutului

Când cineva strănută, cei din jur îi urează sănătate sau noroc. Această obicei provine din timpul epidemiei de ciumă din Europa, când strănutul era semnul infectării. Urarea era un gest de speranță pentru vindecare.

Monede în fântâni

Aruncarea monedelor în fântâni pentru a-ți pune o dorință sau a atrage norocul datează de mii de ani, pe când oamenii credeau că spiritele sau zeii controlează apele.

Haine albe la înmormântări

În țări precum China, Japonia, Coreea și India, hainele albe sunt purtate la înmormântări întrucât simbolizează puritatea și trecerea spre o altă lume.

Culorile doliului pot varia între negru și roșu în Africa, în funcție de obiceiurile locale.

Această imagine oferă o perspectivă asupra modului în care tradițiile își păstrează farmecul și misterul, fiind păstrate vii de-a lungul generațiilor, dar adesea sunt înțelese doar parțial dincolo de gesturile exterioare.