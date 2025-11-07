Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar, a murit la vârsta de 85 de ani

Collins a jucat în primul sezon al sitcom-ului BBC „The Liver Birds”, dar nu a devenit un nume cunoscut până când nu a obținut un rol stabil în „Upstairs, Downstairs” în 1971, potrivit The Guardian.

S-a căsătorit cu colegul ei, actorul John Alderton, în 1969. Rolul din filmul din 1989 „Shirley Valentine” i-a adus o nominalizare la Oscar și un premiu BAFTA pentru cea mai bună actriță.

Familia ei a declarat joi: „Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru atât de mulți oameni, jucând o varietate de roluri în viața ei. O prezență strălucitoare, plină de umor și spirituală pe scenă și pe ecran. În cariera sa ilustră, a jucat roluri precum politicieni, mame și regine.”

Collins a jucat rolul lui Shirley Valentine în versiunea scenică din West End-ul londonez și pe Broadway-ul newyorkez, înainte de a apărea în adaptarea cinematografică alături de Tom Conti.

Printre filmele lui Collins se numără City of Joy alături de Patrick Swayze, Paradise Road și Mrs Caldicot's Cabbage War, în care a apărut alături de soțul ei.

